Картина Пикассо или ювелирное украшение от бабушки: что нужно указать казахстанцам в декларации

Главный эксперт управления администрирования доходов физлиц КГД МФ Гульден Хасенова рассказала, какое имущество должны будут указать казахстанцы во входной декларации, передает корреспондент NUR.KZ.

Всеобщее декларирование состоит из двух форм декларации - 250 форма, так называемая "входная", она называется "Декларация об активах и обязательствах", и вторая форма - 270 - ежегодная декларация о доходах и имуществе.

"Все сведения, которые указываются в 250-й форме, указываются по состоянию на 31 декабря 2023 года. В декларации об активах и обязательствах в первую очередь указывается движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное за пределами Казахстана, то есть если у вас есть жилье в Турции, вам нужно указать ее в декларации. То недвижимое имущество, которое зарегистрировано в Казахстане, скажем, вы живете в Астане, а квартира находится в Актау или Атырау, то такое имущество указывать не нужно", - рассказала сегодня Гульден Хасенова.

Аналогично и по транспортным средствам, прицепам. Это же касается случаев, если у граждан есть яхты и пароходы.

"Указываются также банковские счета, в совокупности если превышают тысячекратный размер МРП, если зарегистрировано в иностранном банке, за пределами РК. Тут надо указать такой момент, что госслужащие и приравненные к ним лица, согласно закону "О противодействии коррупции", не имеют права иметь счета за рубежом, за исключением особых случаев.

Какие это случаи? Если, допустим, это работник посольства, либо представитель, или поехал в командировку по работе, на учебу, на лечение, либо дети или родственники поехали на лечение и они, как представители, открывали счет, то в этом случае госслужащий независимо от суммы вклада, даже если у него на счету будет 0 тенге, ни одного цента, ни одного доллара, он все равно обязан указать этот счет в декларации", - пояснила спикер.

Указывается и доля участия в уставном капитале, зарегистрированном за рубежом.

"Эти четыре вида активов, которые необходимо указать, если у вас есть за пределами Казахстана. Следующие виды активов, которые я буду перечислять - указать надо независимо от того, в Казахстане они зарегистрированы или за ее пределами. Это доля участия в жилищном строительстве, инвестиционное золото, ценные бумаги, финансовые инструменты и цифровые активы. Нужно проверить, и если есть, даже если вы их приобрели давно, нужно будет указать", - заявила Гульден Хасенова.

Эти же правила, по ее словам, касаются другого дорогостоящего имущества.

"Это то имущество, которое превышает за 1 единицу тысячекратный размер МРП - это на 2024 год 3,5 млн за одну единицу. Это могут быть какие-то культурные ценности. Допустим, у вас есть картина Пикассо или Рембрандта, или у вас какое-то ювелирное украшение, по наследству вам от бабушки досталось, скажем, колье какое-то с бриллиантом, печатка. Это не значит, что женщины собрали все свое золото и пошли оценивать, нет, речь про одну единицу. Также это может быть породистое животное, допустим, скакун или кошка, которая оценивается и превышает 1000 МРП", - сообщила спикер.

Оценку можно сделать у любого оценщика, в любом ломбарде, банках, до сдачи декларации, по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Всеобщее декларирование в Казахстане

Напомним, что в 2021 году в Казахстане официально началось внедрение системы всеобщего налогового декларирования. Оно проводится в несколько этапов:

первый этап (с 1 января 2021 года) - будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов;

второй этап (с 1 января 2023 года) - работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги;

третий этап (с 1 января 2024 года) - касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги;

четвертый этап (с 1 января 2025 года) - остальное население страны.

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