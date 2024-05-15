Нужно ли декларировать доходы владельцам арендного жилья в Казахстане

Владельцы съемных квартир обязаны уплачивать индивидуальный подоходный налог (ИПН). При этом декларировать свои доходы должны даже те, кто не имеет статус ИП. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Когда владелец жилья принимает решение зарабатывать на его сдаче в аренду, он должен помнить, что делать это следует официально. Это не значит, что обязательно нужно быть индивидуальным предпринимателем (ИП), но платить налоги придется – иначе можно "нарваться" на штраф.

Как рассказали в Комитете государственных доходов, арендодатели все-таки могут зарегистрироваться в качестве ИП и применять новый специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения. В этом случае не нужно сдавать налоговую отчетность, а размер индивидуального подоходного налога составит всего 1%.

Для владельцев жилья, которые не планируют открывать ИП, размер ИПН составит 10%. Вместе с тем они должны сдавать декларацию по индивидуальному подоходному налогу по форме 240. Если за тот же отчетный год арендодателю нужно будет предоставить декларацию о доходах и имуществе по форме 270, то доход от аренды жилья ему нужно отразить только там.

А если физическое лицо будет сдавать квартиру налоговому агенту (индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу или лицу, занимающемуся частной практикой), то исчисление, удержание и уплата в бюджет ИПН осуществляются налоговым агентом по ставке 10% с дохода от аренды.

Стоит отметить, что декларацию по ИПН за 2023 год казахстанские арендодатели должны были уже сдать, ведь срок предоставления отчетности закончился 31 марта.

Однако с 2025 года в систему всеобщего декларирования уже войдут все казахстанцы, и тем, кто сдает жилье в аренду, нужно будет предоставить не одну, а две декларации: об активах и обязательствах по форме 250 и по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.