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Нужно ли декларировать доходы владельцам арендного жилья в Казахстане

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Человек заполняет декларацию
Декларация. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Владельцы съемных квартир обязаны уплачивать индивидуальный подоходный налог (ИПН). При этом декларировать свои доходы должны даже те, кто не имеет статус ИП. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Когда владелец жилья принимает решение зарабатывать на его сдаче в аренду, он должен помнить, что делать это следует официально. Это не значит, что обязательно нужно быть индивидуальным предпринимателем (ИП), но платить налоги придется – иначе можно "нарваться" на штраф.

Как рассказали в Комитете государственных доходов, арендодатели все-таки могут зарегистрироваться в качестве ИП и применять новый специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения. В этом случае не нужно сдавать налоговую отчетность, а размер индивидуального подоходного налога составит всего 1%.

Для владельцев жилья, которые не планируют открывать ИП, размер ИПН составит 10%. Вместе с тем они должны сдавать декларацию по индивидуальному подоходному налогу по форме 240. Если за тот же отчетный год арендодателю нужно будет предоставить декларацию о доходах и имуществе по форме 270, то доход от аренды жилья ему нужно отразить только там.

А если физическое лицо будет сдавать квартиру налоговому агенту (индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу или лицу, занимающемуся частной практикой), то исчисление, удержание и уплата в бюджет ИПН осуществляются налоговым агентом по ставке 10% с дохода от аренды.

Стоит отметить, что декларацию по ИПН за 2023 год казахстанские арендодатели должны были уже сдать, ведь срок предоставления отчетности закончился 31 марта.

Однако с 2025 года в систему всеобщего декларирования уже войдут все казахстанцы, и тем, кто сдает жилье в аренду, нужно будет предоставить не одну, а две декларации: об активах и обязательствах по форме 250 и по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2100404-nuzhno-li-deklarirovat-dohody-vladelcam-arendnogo-zhilya-v-kazahstane/

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