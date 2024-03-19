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"Сами знаете, какие болезни от сахара": в Минфине высказались о "сладком" налоге

Опубликовано:

Напитки
Напитки. Иллюстративное фото: Fotogrog/Getty Images

Глава Министерства финансов Мади Такиев на брифинге кабинета министров рассказал, почему в Казахстане пока не будут вводить налог на сахаросодержащие напитки, передает NUR.KZ.

Мади Такиев напомнил, что предложение по вводу налога на сахаросодержащие напитки было ранее инициировано Министерством здравоохранения.

"Понятно, у Минздрава есть своя цель. Вы сами прекрасно знаете, какие за счет сахара болезни происходят, к чему это приводит. Поэтому было предложено ввести "сладкий" акциз.

Мы в свою очередь считаем, что нам пока не надо дополнительную нагрузку давать на эти предприятия. Но расчеты мы не проводили, потому что не было базы, даже ориентировочной суммы - с чего облагать", - заявил Такиев.

По словам министра, в разных напитках разный уровень сахара.

"В 100 граммах где-то 12 ложек, где-то 5, где-то 8. Как определять, как администрировать - это другой вопрос. Поэтому мы к этой работе не приступали", - уточнил Мади Такиев.

Напомним, еще в октябре прошлого года поднимался вопрос о введении налога на сахаросодержащие напитки и другие вредные для здоровья продукты.

В январе вопрос был снова актуализирован, когда депутат Бибигуль Жексенбай предложила ввести дополнительное налогообложение "нездоровой пищи" в Казахстане. Речь идет о продуктах с высоким содержанием сахара, жиров и различных добавок, которые запрещены во многих странах мира.

Позже этот вопрос прокомментировала глава Минздрава Акмарал Альназарова, объяснив, почему в Казахстане считают нужным поднять налог на сахаросодержащие продукты. По словам министра, сейчас в стране наблюдается бесконтрольное потребление продуктов с сахаром и растет заболеваемость сахарным диабетом и ожирением.

В начале марта глава МНЭ Нурлан Байбазаров прокомментировал предложение Минздрава об увеличении акциза на сахаросодержащие продукты в Казахстане, заявив, что любое фискальное нововведение такого типа нужно рассмотреть детально.

Байбазаров тогда также добавил, что ему, как человеку, который заботится о своем здоровье, хочется "сразу включить этот акциз", чтобы повлиять на процесс, но пока эта инициатива находится на стадии обсуждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2070768-sami-znaete-kakie-bolezni-ot-sahara-v-minfine-vyskazalis-o-sladkom-naloge/

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