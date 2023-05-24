Ввести налог на вредные продукты в Казахстане предложил депутат

Фастфуд. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил ввести налог на вредные продукты питания в Казахстане вместо налога на полезные ягоды и грибы, передает корреспондент NUR.KZ.

"В мире распространена практика введения налога на вредные продукты питания. Такие налоги устанавливали в Дании, Египте, Эквадоре, Франции, Венгрии, Мексике, США и других государствах.

По данным медслужб, эти меры положительно повлияли на здоровье населения, потому что это привело к снижению потребления вредных продуктов. (…) В странах, где введен данный налог, до 70% производителей продуктов питания снизили содержание вредных компонентов.

Мы полагаем, что правительству надо повышать налоги на вредные продукты, а не на полезные, как ягоды", – заявил Магеррамов.

Он предложил ввести подобный налог на вредные продукты в Казахстане и предоставлять ваучеры на полезные продукты для семей с низкими доходами.

"Надо внедрять не сомнительные, а разумные налоги с пользой для страны и людей", – подчеркнул депутат.

Отметим, также сегодня Магеррамов раскритиковал вводимый с 2024 года в Казахстане налог на сбор ягод и грибов, назвав его абсурдным. Он заявил, что сбором занимаются бабушки и дедушки, с которых государство собирается взимать деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021887-vvesti-nalog-na-vrednye-produkty-v-kazahstane-predlozhil-deputat/