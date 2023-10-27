Могут ли ввести налог на вредные продукты в Казахстане, рассказал Куантыров

Глава МНЭ в кулуарах ответил, могут ли в Казахстане ввести налог на сахаросодержащие напитки и другие вредные для здоровья продукты, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров отметил, что под вредными продуктами чаще всего понимают сахаросодержащие напитки.

"Это не совсем наша прямая компетенция. Такие инициативы должен предлагать отраслевой госорган. Например, Минздрав давно рассматривает вопрос внедрения дополнительного налога, акциза на сахаросодержащие напитки. Пока решение не принято, поскольку нужно проводить определенные процедуры", — сказал глава МНЭ.

По его словам, данное предложение требует обсуждения.

"Любое внедрение дополнительных налогов должно обсуждаться с бизнесом и проходить анализ регуляторного воздействия. Я не помню, чтобы у нас было обсуждение по вредным продуктам. Если такие предложения поступят, то мы их в рабочей группе обсудим со всех сторон. И с бизнесом в том числе", — добавил министр.

Вопрос введения налога на сахаросодержащие напитки, по его словам, обсуждается давно.

"Определенные международные организации предлагают ввести такой налог. Решения пока нет", — резюмировал глава МНЭ.

В мае депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил ввести налог на вредные продукты питания в Казахстане. Он отметил, что такой налог действует в Дании, Франции, США и во многих других странах.

Как действует такой налог в других странах

По данным ТАСС, на 2020 год в 28 странах мира действовала та или иная разновидность налога на вредную пищу.

Например, в Мексике в 2013 году ввели рекордно высокий 10%-ный налог на сладкие напитки. В одном пакете с ним утвердили 8%-ный сбор с других вредных продуктов (в эту категорию помимо фастфуда вошли соленое печенье и мороженое).

В Венгрии 4%-ный сбор с продуктов питания, содержащих чрезмерное количество сахара или соли (помимо фастфуда речь идет о специях и варенье) ввели еще в 2011 году. В результате 19% венгров стали реже покупать сладкую газировку.