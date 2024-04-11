Всеобщее декларирование нужно перенести, считает казахстанский эксперт

Остановить всеобщее декларирование, оставив в системе только чиновников, предложил финансовый эксперт. Он считает, что участие ИП не сильно увеличит поступления в бюджет. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В 2024 году начался третий этап всеобщего декларирования, в котором принимают участие индивидуальные предприниматели (ИП), учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги.

При этом не все граждане оказались готовы к участию в системе. Это привело даже к сокращению количества зарегистрированных в Казахстане ИП – люди их закрывали, чтобы не принимать участия во всеобщем декларировании.

Как считает финансовый эксперт и автор Telegram-канала ArtFinanz Расул Рысмамбетов, всеобщее декларирование доходов нужно отложить, но при этом продолжить декларирование государственных служащих.

По его мнению, попытка подвергнуть "насильственному" декларированию ИП и прочие мелкие фирмы не принесет значительных поступлений в бюджет.

"Смысл декларирования в том, чтобы снизить невидимую (серую) часть экономики, включая ее нелегальную часть. Не ошибусь, если скажу, что у нас самая безналичная экономика в СНГ. Поэтому значительная часть экономики в обозримом секторе.

Самые крупные серые зоны находятся вне Казахстана: это как правило фирмы-посредники в офшоре, где оседает прибыль от вывоза сырья", – объясняет эксперт.

Финансист считает, что введение всеобщего декларирования было преждевременным: система оказалась не готова, а население не понимает, для чего она нужна и какую пользу принесет.

Поэтому, как отмечает Расул Рысмамбетов, нужно сделать паузу, чтобы:

обучить персонал – сотрудников налоговых органов;

научить население заполнять декларации;

подготовить программное обеспечение – сейчас в нем, по мнению эксперта, слишком много ошибок, багов и других проблем;

провести тестирование системы – в первую очередь проверить систему защиты личных данных.

Таким образом, как отмечает финансист, на текущий момент ни казахстанцы, ни само государство не готовы к всеобщему декларированию, которое охватило бы все население страны. Напомним, с 2025 года в систему войдут все граждане Казахстана.