Какие автомобили хотят запретить для использования таксистами в Казахстане

Для услуг такси могут оказаться недоступны автомобили не только 90-х годов выпуска, а даже 2010 года. Все из-за нового проекта государственного стандарта. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Национальные стандарты (СТ) создаются органами по стандартизации для обеспечения безопасности в различных сферах.

Например, в области автомобильного транспорта такие стандарты регулируют вопросы соответствия покрышек на колесах авто сезону года, уровня шума и загрязнений выхлопной системы, чистоты кузова и так далее.

Согласно данным Казахстанского института стандартизации и метрологии (КазСтандарт), разрабатывается новый документ, затрагивающий нормы работы такси и допустимого возраста автомобилей.

Напомним, что очень старые автомобили стали чаще регистрировать в Казахстане.

Какие авто не получится использовать для перевозок

"Законопроектом предусматривается передача в саморегулирование организации перевозок такси, что повлечет концептаульное изменение принципа работы перевозчиков такси, информационно-диспетчерских служб такси и мобильных приложений заказа такси, а также членство перевозчиков такси в саморегулируемой организации", – отмечается в пояснительной записке к разрабатываемому документу.

Приложение для заказа такси. Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images

Так, среди основных предлагаемых нововведений отмечается установление эксплуатационных требований к возрасту и пробегу автотранспортного средства, используемого для услуг такси.

Например, в пункте 7.1 проекта "запрещается использование автомобиля-такси со сроками эксплуатации свыше 15 лет и пробегом свыше 500 тыс. км". Это означает, что в 2025 году недоступными для таксистов могут оказаться машины уже 2010 года выпуска.

При этом, учитывая отсутствие мер контроля и наказания за "скрученный" пробег в Казахстане, отслеживание показателей по общему пройденному расстоянию будет затруднительным.

Также машины таксистов должны иметь не менее четырех боковых дверей.

Внешний вид тоже стандартизируют

Проект СТ предусматривает требования по внешнему виду автомобиля таксиста:

специальные знаки – например, нужно иметь пояс по бокам кузова из черных и желтых квадратов (шашка), а также опознавательный знак, расположенный на крыше и хорошо различимый с расстояния до 500 метров;

карточка водителя – устанавливается в салоне авто в поле зрения пассажиров, на ней указываются фотография, данные водителя;

информационное табло – с указанием официального наименования перевозчика (адрес и номера телефона), стоимости проезда до 1 км, а также стоимости проезда за последующее расстояние поездки при наличии таксометра.

"Для проведения проверки выполнения требований по оформлению и оборудованию легковых такси, водитель автомобиля-такси обязан допускать в легковое такси работников структурных подразделений органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление такой проверки", – указывается в тексе проекта.

Как отмечается на сайте КазСтандарт, дата завершения публичного обсуждения проекта установлена на апрель 2024 года.

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