Запретят ли ездить на старых автомобилях в Казахстане

Казахстанцев напугали новости о том, что в стране могут полностью запретить эксплуатацию старых автомобилей. Однако планируемые меры имеют другое назначение, передает NUR.KZ со ссылкой на Kolesa.kz.

Как сообщается в источнике, одна из рабочих групп мажилиса парламента Казахстана рассматривает предложенные изменения в Кодекс об административных нарушениях РК (КоАП).

На этом фоне стали появляться сообщения, что данные поправки направлены на полный запрет старых автомобилей. Подобные меры были приняты в Таджикистане – запрещен ввоз машин (в том числе из Казахстана) старше 2013 года выпуска.

Однако в действительности обсуждения в мажилисе затрагивают поправки в вопросах борьбы с автомобилями, имеющими грязный и шумный выхлоп.

Что хотят изменить

Как сообщается в источнике, депутаты в том числе обсуждают изменения в статью 797 КоАП РК, озвученные мажилисменом Сергеем Пономаревым.

"В данной статье приводится список водительских прегрешений, при совершении которых полицейские имеют право запретить эксплуатацию авто.

Народный же избранник предложил эту статью подкорректировать и при выявлении дымящей или слишком громко звучащей машины (статья 334 КоАП РК, указанная в списке статьи 797) на первый раз не просто предупреждать или штрафовать ее владельца на 10 МРП, как это делается сегодня, а снимать с автомобиля госномера до устранения неполадок.

А при попадании в поле зрения патрульных за аналогичное нарушение во второй раз в течение года и вовсе отправлять транспортное средство на штрафстоянку", – сообщают в Kolesa.kz.

Протокол о нарушении ПДД. Иллюстративное фото: ftwitty/Getty Images

Другими словами, обсуждений о полном запрете старых автомобилей нет. А указанные меры направлены на борьбу с транспортными средствами, которые не соответствуют техническим нормам безопасности для окружающей среды и населения.

И если правки будут утверждены, то обладателей слишком шумных и дымящих автомобилей могут ожидать новые меры наказания, включая изъятие машины на спецстоянку.

Напомним, что казахстанцам не нужно платить за нахождение их автомобиля на штрафстоянке.

За грязный выхлоп хотят штрафовать в потоке

Депутат Пономарев также предложил выписывать штрафы на основе показаний сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств (СКИТС). Они фиксируют превышение норм по уровню загрязнения выхлопной системы прямо в дорожном потоке, без необходимости проверять авто на специальных постах.

При этом в источнике отмечается, что подобные системы уже применяются в Алматы, но они не выписывают штрафы.

СКИТС используют для передачи данных в полицию, чтобы они получили законные основания выявлять нарушителей в потоке транспорта, останавливать и отправлять их на обследование на экопосты.

Но если будут приняты предложенные нормы, то штрафы могут выписываться сразу при обнаружении системой превышения норм по уровню загрязнения воздуха выхлопной системой.

Напомним, что доступ к дешевым праворульным иномаркам ограничили в Казахстане. Также ранее казахстанцев пугали "новыми правилами" для мегаполисов, включающими запрет личных авто и мяса.