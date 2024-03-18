Очень старые автомобили стали чаще регистрировать в Казахстане

В январе казахстанцы зарегистрировали 146 386 транспортных средств, среди которых оказалось 49 739 легковых авто старше 20 лет. Сколько всего на дорогах старых машин, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане существует серьезная проблема с так называемым "автохламом" – старыми автомобилями старше 10 лет. С каждым годом их доля только растет, а различные государственные программы, которые призваны обновить автопарк страны, не справляются со своей задачей.

Более того, казахстанцы чаще отдают предпочтение именно старым авто, а не новым. Так, согласно данным Бюро национальной статистики, в январе 2024 года на учет было поставлено 134 500 легковых авто, 10 135 грузовых и 1 751 автобусов.

Чаще всего ставили на учет старые "легковушки", которым больше 20 лет – на них пришлось 49 739 авто. Еще было зарегистрировано 39 268 легковых автомобилей в возрасте от 10 до 20 лет, 11 104 – от 7 от 10 лет, 24 643 от 3 до 7 лет и всего лишь 9 746 новых авто в возрасте до 3 лет.

Таким образом, по состоянию на 1 февраля в стране было зарегистрировано 5 348 912 транспортных средств, из которых 4 711 616 – легковые авто. Если разделить их по возрасту, то получится следующая картина:

до 3 лет – 288 842 авто;

авто; от 3 до 7 лет – 561 818 авто;

авто; от 7 до 10 лет – 615 974 авто;

авто; от 10 до 20 лет – 1 108 930 авто;

авто; старше 20 лет – 2 130 017 авто.

Возраст зарегистрированных авто в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

За последние два года количество "автохлама" сильно выросло. Если в феврале 2022 года машин старше 20 лет было 1 720 470, то в 2023 году их количество выросло до 1 966 401. Соответственно, в 2024 году их стало уже 2 130 017.

Количество старых авто страше 20 лет. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, можно сделать вывод, что автопарк страны продолжает стареть, а льготное автокредитование, которое должно было эту ситуацию исправить, оказалось неэффективным.