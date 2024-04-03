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"Декларирование переносится": насколько достоверны подобные слухи в Казахстане

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Калькулятор и банка с монетами
Подсчет денег. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

В соцсетях распространяется информация о том, что в 2025 году казахстанцам не нужно будет сдавать налоговую декларацию, и ее якобы перенесут. Причина кроется в ошибочном понимании, сообщает NUR.KZ.

25 марта на портале "Открытые НПА" было завершено обсуждение проекта приказа Министра финансов, который касался всеобщего декларирования в Казахстане.

Он должен внести изменения в другой приказ министра финансов от 13 сентября 2021 года "Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правил ее составления".

В связи с этим в социальных сетях стали появляться публикации и сообщения о том, что последний этап всеобщего декларирования, в который должны войти уже все казахстанцы, переносится на год.

Как отмечает Telegram-канал "Свидетель.kz", авторы подобных сообщений, вероятно, неправильно поняли смысл документа.

Зачем нужен этот приказ

Согласно сообщению источника, речь в проекте идет о переносе на один год сроков сдачи декларации именно по форме 270.00 для всех категорий граждан, включая физических лиц, для которых обязательное декларирование доходов и имущества должно стартовать с 2025 года.

Так, в самом тексте проекта приказа указано следующее: "Декларация представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего за годом представления декларации об активах и обязательствах физического лица:

...4) с 2026 года:

  • совершеннолетними лицами;
  • гражданами Республики Казахстан;
  • кандасами;
  • лицами, имеющими вид на жительство;".
  • иностранцами или лицами без гражданства, являющимися резидентами Республики Казахстан...".
Мужчина заполняет налоговую декларацию
Налоговая декларация. Иллюстративное фото: Pra-chid/Getty Images

"Судя по постам в соцсетях, некоторые граждане впали в заблуждение и пытаются навязать его своим подписчикам.

Декларация по форме 270.00, о которой идет речь, это налоговый документ, который заполняется ежегодно, но только после так называемой входной декларации (форма 250.00)", – указывается в источнике.

При этом в тексте действующего приказа от 2021 года, в который и вносятся поправки, срок сдачи формы 270.00 для всех физлиц установлен на 2025 год. Это могло вводить в заблуждение о том, что нужно сдавать одновременно обе декларации: и входную форму 250.00 и ежегодную.

Поэтому перенос сроков сдачи формы 270.00 просто связан с необходимостью привести действующий приказ от 2021 года в соответствие с Налоговым кодексом, в который были внесены изменения в части сокращения перечня декларируемых сведений.

Другими словами, совершеннолетние граждане РК (а также кандасы, иностранцы, лица с видом на жительство и без гражданства), как и прежде будут сдавать входную форму 250.00 в 2025 году до 15 сентября. А уже с 2026 года им уже предстоит сдавать ежегодную форму 270.00.

Таким образом, программа всеобщего декларирования не переносится, а продолжает действовать в ранее запланированном режиме.

Напомним, что в феврале текущего года из декларации о доходах и имуществе (270.00) убрали пункт про зарплату в Казахстане.

Также ранее в Комитете государственных доходов также высказались о том, что переноса сроков всеобщего декларирования в 2024 году не будет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2077538-deklarirovanie-perenositsya-naskolko-dostoverny-podobnye-sluhi-v-kazahstane/

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