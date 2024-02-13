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30 лет независимости Казахстана

"Изменений не будет": КГД о переносе сроков всеобщей декларации в 2024 году

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Калькулятор лежит на декларации
Декларация. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге СЦК замглавы КГД Кайрат Миятов ответил, возможны ли переносы сроков третьего этапа всеобщего декларирования в 2024 году, поскольку ранее сроки уже сдвигали, передает корреспондент NUR.KZ.

"Решение о том, что такая этапность, было принято уже в 2020 году, норма была заложена в рамках Налогового кодекса. Согласно нее мы и двигаемся. Сначала – госслужащие, работники квазигоссектора, теперь предприниматели, потом все остальные граждане. Сегодня норма закона это предписывает, мы двигаемся строго в рамках нее. Я думаю, изменений никаких не будет", – ответил Миятов.

Напомним, что изначально всеобщее декларирование в Казахстане должно было начаться в 2020 году и коснуться сразу всех граждан – однако в середине 2019 года Касым-Жомарт Токаев перенес декларирование на 2021 год с поэтапным введением.

В 2024 году наступил третий этап всеобщего декларирования.

Кто из казахстанцев может не сдавать в этом году декларацию, читайте в нашем материале.

На прошлой неделе стало известно, что казахстанцы, которые должны в 2024 году сдать декларацию по форме 270.00, теперь могут не указывать свои зарплаты.

Также сегодня представители КГД и казахстанской Палаты оценщиков рассказали, как будут оценивать драгоценности и картины казахстанцев для указания в декларации.

А новый министр финансов Мади Такиева ответил на вопрос, готов ли он открыто показать свою декларацию о доходах.

"Декларации чиновников будут публичными с 2025 года, будут публиковаться сведения. Что касается моей декларации, я, конечно, могу выложить, но вы там ничего не поймете", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2060762-izmeneniy-ne-budet-kgd-o-perenose-srokov-vseobschey-deklaratsii-v-2024-godu/

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