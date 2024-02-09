"Хожу пешочком и мне обидно за свою работу": Досаев о жалобе на плохую уборку снега в Алматы

На встрече с жителями Медеуского района акиму Алматы стало обидно после жалобы горожанки на плохую уборку снега в районе, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница Медеуского района заявила, что для уборки снега не приезжает техника - его откидывают лопатами. Снег с дорог с реагентами, по ее словам, бросают под деревья - из-за жижи под ногами невозможно ходить.

"Когда мне говорят за весь Медеуский район, мне тоже за него обидно. Я живу в Медеуском районе вместе с вами. Я хочу сказать так - если вы переживаете, я с удовольствием приму, но вы скажите район", - заявил аким Ерболат Досаев.

Алматинка уточнила, что речь идет о районе центрального парка.

"На сегодняшний день написано два заявления в отношении подрядчиков (по уборке снега - прим.авт.). Выделяются миллиарды на наше благоустройство. Куда они уходят, если нет технической базы? Летом они приезжают с драными шлангами, а зимой они работают с лопатами. Может быть там, где вы живете (хорошо убирают - прим.авт). Сегодня перед вашим приездом территория была вылизана", - добавила горожанка.

Досаев ответил, что бывает на разных улицах.

"В городе меня знают, я хожу пешочком и вижу изменения, какие есть. Хотел бы сразу сказать о "может быть, возле вашего дома" - может, у вас есть обида? Вы говорите, что все плохо. Отдельные недостатки - пожалуйста, аким района ответит вам по поводу "DM Stroy" и "Алматы тазалык". Но вопрос другой, что уборка была бы совсем плохой, можно было бы говорить, а то вы говорите, что ни летом, ни зимой. И мне тоже обидно за свою работу, и акиму района обидно за свою. Давайте будем объективными. Если вы сняли все это, отдайте акиму района", - ответил Досаев.

Алматинцы, между тем, не первый раз критикуют работу коммунальных служб города по темпам уборки снега. Так, в январе из-за обильного снегопада, засыпавшего улицы города и вызвавший пробки в десять баллов, горожане остались недовольны темпами очистки улиц от снега.

В акимате тогда сообщили, что в Алматы за ночь выпало 19 см снега. В его уборке были задействованы свыше тысячи дорожных рабочих и 425 единиц техники.

Позже на критику горожан по уборке снега ответил и сам градоначальник Досаев, заверив, что работа ведется.