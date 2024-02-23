Всего несколько дней осталось у предпринимателей, чтобы уплатить налоги в Казахстане

Уже 26 февраля в Казахстане истекает срок уплаты месячных и квартальных налогов и социальных платежей. За что нужно заплатить казахстанским предпринимателям, узнали журналисты NUR.KZ.

Каждый казахстанец, занимающийся предпринимательской деятельностью, должен платить налоги в Казахстане. В Департаменте государственных доходов Алматы (ДГД) напомнили, что уже 26 февраля истекает срок уплаты месячных и квартальных налогов и социальных платежей.

Так индивидуальным предпринимателям, не имеющим работников, до этой даты необходимо уплатить:

индивидуальный подоходный налог (ИПН);

обязательный пенсионный взнос (ОПВ);

социальное отчисление (СО);

взнос на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС).

Следует учитывать, что те же платежи предприниматели должны произвести за своих работников при их наличии. Помимо ИПН, ОПВ, СО, ВОСМС, до 26 февраля за них также надо уплатить социальный налог (СН), обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР) и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ООСМС).

При этом ИП и другие предприниматели могут воспользоваться единым платежом. Он включает в себя необходимые налоги, взносы и другие платежи.

Также в ДГД Алматы отметили, что, помимо вышеперечисленных платежей, некоторым предпринимателям и юридическим лицам нужно успеть уплатить следующие налоги:

корпоративный подоходный налог (КПН) и авансовые платежи за февраль.

налоги за 4 квартал 2023 года:

КПН и ИПН для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога; налог на добавленную стоимость (НДС); рентный налог на экспорт; налог на добычу полезных ископаемых; текущий платеж за пользование водными ресурсами поверхностных источников; текущий платеж за негативное воздействие на окружающую среду; плата за цифровой майнинг; налог на игорный бизнес

другие текущие платежи:

текущий платеж по земельному налогу; текущий платеж по налогу на имущество; текущий платеж за пользование земельными участками; плата за размещение наружной рекламы.

Также напомним, что до 1 апреля 2024 года казахстанцам нужно будет уплатить налог на транспорт – за задержку платежа начнут начислять пеню. Если же должник продолжит игнорировать свои обязанности, то им займутся частные судебные исполнители.