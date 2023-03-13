Казахстанцам напомнили об уплате налогов за транспорт

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Каждый владелец транспортного средства в Казахстане должен платить налог. О том, до какого числа это нужно сделать, рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК).

До 1 апреля 2023 года все казахстанские автовладельцы должны будут уплатить транспортный налог за ушедший год.

Размер налога зависит от налоговой ставки и размера месячного показателя (МРП). В 2023 году МРП был увеличен, но так как оплату нужно внести за прошлый год, то его величина будет меньше – лишь 3 063 тенге.

Что касается налоговой ставки, то в случае с легковыми автомобилями она зависит от объема двигателя – чем он больше, тем выше ставка. Так, например, за объем до 3 литров она может составлять от 1 до 9 МРП.

А для машин с объемом двигателя свыше трех литров налоговые ставки дифференцируются в зависимости не только от объема, но и года их производства или ввоза в страну.

Как отмечают в КГД МФ РК, размер налога автовладельцы могут рассчитать на официальном сайте ведомства или в его приложении e-Salyq Azamat. Там же можно ознакомиться с исчисленными суммами налога.

Кроме того в марте автовладельцам должны прийти push-уведомления в банковских мобильных приложениях, где будут указаны точные суммы налога, исчисленные налоговыми органами, которые нужно уплатить.

Напомним, если вовремя не уплатить транспортный налог, то должнику придет уведомление о просрочке. При этом за каждый просроченный день будет "капать" пеня в размере 1,25 базовой ставки Нацбанка.

Если же автовладелец будет и дальше игнорировать свои обязанности, то на него могут наложить дополнительные санкции вплоть до ареста счетов и запрета на выезд из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2012637-ob-uplate-nalogov-za-transport-kazahstantsam-napomnili-v-komitete-gosdohodov/