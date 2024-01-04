Какой долг нужно обязательно указывать в декларации казахстанцам

В КГД напомнили казахстанцам о необходимости нотариально заверить и задекларировать долги. Однако это не касается договоров банковского займа. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С 1 января 2024 года начался третий этап всеобщего декларирования. В нем принимают участие индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги.

Граждане из этих категорий должны подать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00. В ней необходимо отразить движимое и недвижимое имущество за рубежом, а также другие активы, вроде ценных бумаг и золотых слитков.

Как отмечают в Комитете государственных доходов, казахстанцам также следует отразить в декларации долги и требования, которые имелись на 31 декабря 2023 года.

"Граждане должны отразить в декларации свои долги перед другими физическими или юридическими лицами. Также отражаются долги, подлежащие возврату этому физическому лицу другими лицами", – сообщают в ведомстве.

Другими словами, гражданин должен предоставить информацию не только о своих займах перед другими, но и о тех лицах, которым он давал в долг.

Однако это не касается договоров с банками – такие займы не подлежат декларированию. Вместе с тем, остальные договоры, заключенные с юридическими лицами, например, с микрофинансовыми организациями, декларировать необходимо.

Казахстанцам, перед тем как отражать задолженности, следует их нотариально заверить, но для этого необходим заключенный договор или другой документ, который мог бы подтвердить наличие долга. Такое требование прописано в пункте 2 статьи 631 Налогового кодекса РК.

Нотариальное удостоверение договоров обеспечивает достоверное отражение размера долга и обязательств физического лица.

Другими словами, при отраженном в декларации договоре дебиторской или кредитной задолженности, казахстанцы не только смогут защитить свои интересы, но и обосновать происхождение денег перед налоговыми органами, когда долг будет возвращен.