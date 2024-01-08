ЕСП недоступен: что делать казахстанцам в 2024 году

Единый совокупный платеж упразднен с 1 января 2024 года в Казахстане. Теперь гражданам страны придется оплачивать медстраховку отдельно или открывать ИП. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился в Казахстане как временная мера. С 2024 года он перестал существовать, и гражданам, которые с помощью него проводили социальные платежи, теперь придется действовать по-другому.

В рамках ЕСП казахстанцы уплачивали индивидуальный подоходный налог (ИПН), социальное отчисление, обязательный пенсионный взнос и взнос на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС). И если три первых платежа обычно свойственны только занятым гражданам, то взнос на ОСМС могут уплачивать все.

Как рассказывают в Комитете государственных доходов, если гражданин не работает и не осуществляет предпринимательскую деятельность, то, чтобы иметь возможность получить бесплатные медуслуги, ему нужно самостоятельно платить по 4 250 тенге ежемесячно.

Напомним, чтобы получить статус "застрахован" в системе ОСМС, нужно иметь платежи за 12 месяцев. При этом у казахстанцев есть возможность сэкономить, заплатив сразу на год вперед – в этом случае задолженность за прошлые месяцы, если она имеется, будет списана.

Отметим, что от уплаты взносов на ОСМС освобождаются женщины в декретном отпуске, многодетные матери и другие льготные категории граждан, за которых платит государство.

Если же казахстанец осуществляет предпринимательскую деятельность, то ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и выбрать удобный режим налогообложения. Это можно сделать через мобильное приложение "Е-salyq Business", где автоматически производится исчисление и уплата налогов и социальных платежей.

Стоит отметить, что индивидуальный предприниматель производит те же обязательные платежи, которые входили в ЕСП, но рассчитываются они раздельно. Например, если в отчетном периоде не было дохода, то ИПН равен нулю, а взносы и отчисления все равно нужно уплатить с минимальной зарплаты (МЗП), которая в этом году составляет 85 тысяч тенге.

В итоге минимальная сумма социальных платежей в 2024 году будет равна 17 425 тенге:

обязательные пенсионные взносы (10%) – 8 500 тенге ;

; социальные отчисления (3,5%) – 2 975 тенге ;

; взносы на ОСМС (5% от 1,4 МЗП) – 5 950 тенге.

Таким образом, после отмены ЕСП сумма, которую нужно уплатить гражданину страны, чтобы сохранить статус в медстраховке или продолжать предпринимательскую деятельность, заметно выросла.