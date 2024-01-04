Что изменится в налоговой сфере Казахстана в 2024 году

12 декабря 2023 года президент страны подписал законы о нововведениях в Налоговый кодекс, которые вступили в силу 1 января. О том, что изменится в жизни казахстанцев, читайте в материале NUR.KZ.

Поправки в Налоговый кодекс, которые были подписаны в конце 2023 года, содержат сразу несколько законов. При этом они затрагивают различные сферы жизни казахстанцев, включая вопросы закредитованности.

Рассмотрим те из них, которые затронут непосредственно рядовых граждан Казахстана.

Вопрос списания микрокредитов

Одной из основных поправок является временное освобождение (до 1 января 2027 года) от налогообложения доходов микрофинансовых организаций (МФО) и коллекторских агентств, которые формируются при списании задолженности физических лиц.

Это должно побудить подобные организации прощать долги проблемных заемщиков, снижая общий уровень закредитованности.

Налог на угнанное авто

Напомним, что казахстанцы, чей автомобиль числится в угоне, могут не платить транспортный налог за время розыска этого имущества (пункт 6 статьи 493).

Но ранее датой прекращения исчислениия налога считалась дата возбуждения уголовного дела. Теперь подобная мера применяется со дня регистрации заявления в Едином реестре досудебных расследований об угоне (похищении) транспортного средства.

А возобновление исчисления наступает с даты прекращения уголовного дела.

Налоги с пенсии

В Налоговый кодекс внесена статья 351-1. Она закрепляет особенности исчисления, удержания и уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) с единовременной пенсионной выплаты.

Напомним, что при подобной выплате ИПН удерживается в размере 10% по одному из двух вариантов:

сразу при выплате налоговым агентом;

ежемесячно равными долями в течение не более 16 лет по установленному единым накопительным пенсионным фондом графику для пенсионных выплат.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сроки сдачи деклараций

Также вступившие в силу поправки затрагивают программу всеобщего декларирования доходов и имущества в Казахстане.

Теперь с 2024 года установлен единый срок сдачи деклараций по формам 270.00 (о доходах и имуществе) и 250.00 (об активах и обязательствах) – их нужно будет подать до 15 сентября.

Например, участникам третьего этапа декларирования (учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги) нужно сдать форму 250.00 к указанному сроку.

А тем, кто уже вошел в программу ранее, – так же до 15 сентября сдать форму 270.00.

Деньги из Нацфонда

Деньги, которые будут начисляться на счета несовершеннолетних казахстанцев в рамках программы "Нацфонд – детям", не будут облагаться налогом.

При этом родители не смогут распоряжаться данными средствами – доступ к ним получат сами казахстанцы при достижении возраста в 18 лет.

Отсрочка пошлины в судах

Также изменения затронули сферы государственных пошлин – например, можно получить отсрочку на оплату такой пошлины в судах на срок до года. А деньги можно будет вносить частями, включая возможность досрочного погашения.

Все эти изменения уже вступили в силу с началом текущего года.