Бизнес может не успеть: о недочетах налогового декларирования заявили эксперты

Третий этап программы всеобщего декларирования начинается с 1 января 2024 года. Но бизнес должен подготовить документы до конца 2023 года. Нотариусы же отказывают в услугах, передает NUR.KZ.

Программа всеобщего декларирования должна помочь снизить уровень теневой экономики в Казахстане, которая по разным оценкам достигает 40%.

То есть именно такой объем доходов бизнеса и физлиц не облагается налогом. Это приводит к дефициту бюджета и необходимости тратить большие суммы денег из Национального фонда РК, который юридически не оформлен как отдельная структура.

Однако, как сообщает Telegram-канал "ProНалоги Казахстан", предприниматели не могут оформить у нотариусов некоторые договоры, как этого требует декларирование.

Сложности оформления

Как отмечается в источнике, в начале 2023 года налоговые органы отмечали, что бизнесу не нужно будет нотариально заверять корпоративные займы, в которых сам учредитель компании выдает кредит своему же юридическому лицу.

Обычно такая практика применяется для восполнения капитала компании: например, если не хватает денег на выплату зарплаты сотрудникам. При этом заверять у нотариусов подобный договор не требуется.

Однако теперь условия изменились: новая администрация налогового органа под конец 2023 года сообщила, что эти займы нужно нотариально заверить.

Предприниматель. Иллюстративное фото: pexels.com

"Возникла очень жесткая напряженность в решении проблемы. Как нотариально заверить заем учредителя, который был выдан ранее своему юридическому лицу?

Потому что нотариусы в подавляющем большинстве отказываются проводить нотариальное заверение подобных займов", – сообщается в источнике.

Другими словами, эти кредиты между физическими (учредителями) и юридическими лицами требуется заверить нотариально, однако сами нотариусы отказывают в подобных услугах. А на решение возникшего вопроса у бизнес-сообщества остается лишь несколько дней до конца 2023 года.

Какой может быть выход из ситуации

Как предлагается в источнике, одним из выходов в данной ситуации могут стать действия по смене заемщика в договоре.

Например, при наличии старого договора займа между компанией и учредителем, оформленного в 2016 году, нотариус будет отказывать в его регистрации. Поэтому в такой ситуации можно:

ввести в договор третьего участника (физическое лицо) – нужно произвести смену должника, когда учредитель как кредитор соглашается с тем, что в договоре о займе должником будет являться уже не юридическое лицо, а новое физическое лицо; прекратить действующий договор – пользуясь тем, что это уже два физлица и расчет между ними может производиться наличными, стороны прекращают договор (учредитель заявляет, что обязательство перед ним исполнено физическим лицом и долг погашен); оформить новый заем – составляется второй договор займа, в котором учредитель дает деньги в долг этому же физлицу на ту же сумму. Тогда это будет новое соглашение с актуальной датой, которое показывается нотариусу для заверения; снова сменить должника – путем новации в следующем году физическое лицо обратно передает право долга уже к юридическому лицу. Эту смену, как и сам второй (новый) договор займа, нужно будет нотариально заверить.

"Это не идеальное решение.

Может быть, благодаря общественности быстро, буквально за день, мы его обсудим, тестируем и предложим бизнес-сообществу.

Давайте оценим риски. Могут ли налоговые органы признать подобные сделки недействительными? Маловероятно, потому что деньги шли, здесь все оформляется, мы проблем не видим.

Поэтому давайте обсуждать, что на этом этапе, насколько это рабочее решение", – отмечается в источнике.

Другими словами, предприниматели должны заверить договоры о займах с юрлицами до конца 2023 года. Однако нотариусы в подобных услугах отказывают, особенно если документ был составлен несколько лет назад.

Это может создать сложности для участников третьего этапа программы всеобщего декларирования: владельцев компаний, индивидуальных предпринимателей и их супругов.

Напомним, что родителям нужно успеть заполнить информацию о своих детях до конца года для получения выплат из Нацфонда.