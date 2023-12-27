Перейдут ли казахстанцы на "черный нал" из-за отслеживания переводов, ответили в Минфине

В кулуарах мажилиса главу Минфина спросили, не боится ли ведомство, что казахстанцы перейдут на "черный нал" после того, как мобильные переводы начнут отслеживать, передает корреспондент NUR.KZ.

"Не боимся, потому что сейчас практически никто налом не держит. Это неудобно. Даже в магазин идешь, 5 тысяч тенге невозможно разменять. Поэтому, я не думаю, что все в нал уйдут.

Минфин дал четкий инструктаж КГД: у нас нет репрессивного отношения к бизнесу. Мы будем все делать постепенно, проводить разъяснительную работу, чтобы самим предпринимателям было выгодно не уходить в тень", — заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Журналисты возразили, что многие продавцы и услугодатели уже предупреждают, что с 1 января будут просить рассчитываться наличными.

"Сигнал приняли. Если действительно такие предупреждения есть, будем вплотную работать с бизнесом и банками, чтобы не создавать ажиотажные и панические условия. Бизнес не должен уходить в тень. Наша задача, чтобы все работали легально.

Обычные переводы казахстанцев сохранятся. Их количество ежегодно растет на триллион. Хотелось бы эту динамику сохранить, но провести работу по фискализации.

Я еще раз подчеркну, чтобы бизнес правильно понимал: у нас нет установки бизнес загнать в угол, получить "жирок" в виде налогов. Каждый бизнесмен должен платить тот налог, который предусмотрен законом. Больше ничего не требуем", — добавил Жамаубаев.

Ранее в Минфине разъяснили, какие банковские переводы будут облагаться налогом.

Проверка банковских переводов в Казахстане

С 2023 года Комитет госдоходов начал получать сведения о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности согласно банковским данным.

На данный момент проводится обработка и анализ мобильных переводов государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов.

При этом проверке подвергаются не все, а только те физические лица, на личных банковских счетах которых зафиксированы денежные поступления от 100 и более разных людей в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев.

Однако в скором времени количество граждан, чьи мобильные переводы будут проверяться, станет заметно больше.

С 2024 года, помимо госслужащих, эта проверка будет проводиться в отношении работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

С 2025 года в список проверяемых попадут индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц и их супруги.

С 2026 года – все остальные граждане Казахстана.

При этом в Комитет госдоходов не будет передана информация о размере транзакций, личные данные отправителя и так далее.

Банки должны передать только индивидуальный идентификационный номер (ИИН) физического лица, на счет которого было получено множество переводов от разных отправителей в течение долгого времени.

Представители КГД не раз напоминали, что личные переводы налогами облагаться не будут.