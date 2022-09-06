Почти 14 млрд тенге задолжали казахстанцы за комуслуги

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Глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев на заседании кабмина рассказал, сколько казахстанцы задолжали поставщикам коммунальных услуг, передает корреспондент NUR.KZ.

Каирбек Ускенбаев сообщил, что на сентябрь задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет 13,8 млрд тенге.

"Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в трех мегаполисах. Так, в Нур-Султане ее размер составляет 2,5 млрд тенге, в Алматы – 2,5 млрд тенге и в Шымкенте – 1,7 млрд тенге", – добавил министр.

В свою очередь глава Минэнерго Болат Акчулаков заявил, что накоплен значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо.

"На сегодня задолженность перед АО "КазТрансГаз-Аймак" составляет 4,9 млрд тенге. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО "Богатырь-Комир" в общей сумме 2,4 млрд тенге", – отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986364-pochti-14-milliardov-tenge-zadolzhali-kazahstantsy-za-komuslugi/