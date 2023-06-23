Эксперты: Зарплаты в сельском хозяйстве Казахстана остаются одними из самых низких

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Агропромышленный комплекс (АПК) Казахстана отличается самыми низкими средними зарплатами по стране. Более того, как отмечают аналитики Finprom, на этом фоне наблюдается отток рабочей силы.

По итогам первого квартала 2023 года средняя зарплата в стране превысила 340 тыс. тенге. Ранее мы подробно рассказывали о том, как рассчитывается этот показатель и почему он кажется завышенным, однако в стране есть секторы экономики, где платят в разы меньше.

Одной из таких низкооплачиваемых сфер является агропромышленный комплекс Казахстана. Работники, занятые в сельском, лесном или рыбном хозяйствах, получают в среднем лишь 179,4 тыс. тенге в месяц.

Более того, как отмечают аналитики, в отдельных секторах сельского хозяйства зарплаты еще ниже. Например, у работников сферы лесоводства и лесозаготовок она равна 143,8 тыс. тенге, а у тех, кто занят в аквакультуре – вообще 120,6 тыс. тенге.

У животноводов и растениеводов ситуация с зарплатами несколько лучше. Им платят в среднем по 180,9 тыс. тенге в месяц. Однако это все равно в разы меньше средней номинальной зарплаты по стране. Впрочем, год назад ситуация была еще хуже – на данный момент покупательная способность зарплат в сфере АПК выросла на 3,8% за год.

Зарплаты в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

На фоне низких зарплат сфера "агропрома" испытывает отток рабочей силы. Причем это происходит уже второй год подряд.

Так, например, в 2022 году списочная численность наемных работников в сфере АПК упала на 3,5% (до 67,1 тыс. человек), а фактическая – на 0,5% (до 58,8 тыс. человек).

В 2023 году отток рабочих продолжился. Как отмечают аналитики, сейчас их численность достигла самых низких показателей за все время. Так, списочная численность работников в первом квартале текущего года составила 65,8 тыс. человек, что на 1,9% меньше по сравнению с первым кварталом 2022 года, а фактическая численность – 58 тыс. человек, на 1,3% меньше, чем годом ранее.

Численность работников в агропромышленном комплексе РК. Инфографика: finprom.kz

Таким образом можно говорить о том, что в данный момент одна из самых важных сфер экономики Казахстана находится не в самой лучшей форме. А ведь именно от нее зависит продовольственная безопасность страны.

Впрочем, в ближайшем будущем намечаются некоторые изменения. Так, например, уже в текущем году заработные платы у работников рыбоводных предприятий могут стать выше, но коснется это, скорее всего, только тех, кто занят в государственных предприятиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026064-samye-nizkie-zarplaty-i-postoyannaya-tekuchka-chto-proishodit-v-selskom-hozyaystve-kazahstana/