Отменить налог для авто с малым объемом двигателя предложили в Казахстане

В Казахстане рассматривают возможность упразднения налога на транспортные средства с малым объемом двигателя. Почему обсуждается такая идея, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане владельцы транспортных средств платят налог разного размера в зависимости от объема двигателя автомобиля. Логика расчета проста – чем больше объем двигателя, тем выше налоговая ставка.

Например, для "малолитражек", чей объем не превышает 3 литров, размер налога варьируется от 3 450 тенге до 31 050 тенге за 2023 год. Для владельцев "мощных" авто ставка значительно больше и может достигать почти 700 тыс. тенге.

При этом машины разделяют и по возрасту. Так, у авто с большим объемом двигателя, которое было ввезено в страну до 31 декабря 2013 года, налоговая ставка будет ниже, чем у ввезенных после этой даты.

Однако сейчас в Министерстве национальной экономики рассматривают возможность упразднения налога на транспорт, но с его сохранением для автомобилей с повышенным объемом двигателя.

Данную идею отразили в консультативном документе регуляторной политики к проекту Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

Покупка авто. Иллюстративное фото: Mintr/Getty Images

Авторы проекта аргументируют отмену налога для малолитражных авто тем, что в 2025 году планируется переход к единому рынку нефтепродуктов в рамках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что в свою очередь приведет к подорожанию горюче-смазочных материалов (ГСМ).

"При значительном росте цен на ГСМ (к примеру, в 2 раза) соответственно вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортных средств. Особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом экономкласса, соответственно, необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения", – объясняют разработчики проекта.

В консультативном документе также отметили, что во многих странах предусмотрено повышенное налогообложение предметов роскоши по налогам на имущество и транспорт. Таким образом решается вопрос справедливого налогообложения и повышения доходов бюджета за счет физических лиц с более высоким уровнем дохода.

При этом отметим, что идея отмены налога на транспортные средства для автомобилей с малым объемом двигателя была лишь высказана в рамках проекта к Налоговому кодексу. Другими словами, пока неизвестно, действительно ли его уберут или это так и останется лишь предложением.

Напомним, налог на транспорт в Казахстане должны уплачивать все автовладельцы ежегодно до 1 апреля. Оплата производится за прошедший год и по соответствующим ему ставкам. То есть в 2024 году казахстанские водители будут обязаны уплатить налог за 2023 год.