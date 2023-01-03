На сколько увеличится налог на легковые автомобили в Казахстане

Ключи от автомобиля и кошелек с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

До 1 апреля 2023 года казахстанцы должны уплатить налог на транспорт за ушедший год. Какие размеры месячного расчетного показателя (МРП) при этом будут использоваться и на сколько увеличится налоговый платеж, читайте в материале NUR.KZ.

Все владельцы транспортных средств, за некоторыми исключениями, обязаны платить налог на транспорт. В частности, это касается казахстанцев, имеющих в собственности легковые автомобили.

Согласно Налоговому кодексу, размер налога зависит от налоговой ставки и месячного расчетного показателя, установленного на 1 января финансового года, за который должен быть уплачен налог.

То есть налог за 2022 год казахстанские автовладельцы должны будут уплатить в МРП, равном 3 063 тенге. По сравнению с прошлым годом размер налогового платежа увеличится на 5% (в 2021 году МРП был равен 2 917 тенге).

А налог за 2023 год будет считаться, согласно новому размеру МРП – 3 450 тенге. Но его собственники автомобилей будут платить только в 2024 году. Им нужно подготовиться к тому, что налог вырастет более чем на 12%.

Для легковых автомобилей налоговые ставки при этом зависят от объема их двигателя, а в некоторых случаях еще и года первичной государственной регистрации или производства на территории Казахстана.

Налог на авто с двигателем до трех литров

При расчете налога на легковые автомобили с объемом двигателя до 3 000 кубических сантиметров (трех литров) налоговые ставки не зависят от года производства или ввоза в Казахстан и составляют от 1 до 9 МРП.

Если налог уплачивается за 2022 год, то в денежном выражении это от 3 063 до 27 567 тенге. А за 2023 год размеры налогов составят от 3 450 до 31 050 тенге.

При объеме двигателя свыше трех литров налоговые ставки могут отличаться в зависимости от года производства в Казахстане или ввоза в страну.

Налог на авто, ввезенные в Казахстан до 2014 года

Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше трех и до четырех литров, произведенных в Казахстане или ввезенных на территорию страны до 31 декабря 2013 года включительно, налоговая ставка составит 15 МРП.

За 2022 год это 45 945 тенге, а за 2023 – 51 750 тенге.

Налоговая ставка на автомобили с объемом двигателя свыше четырех литров составит уже 117 МРП. То есть 358 371 тенге за 2022 год и 403 650 тенге – за наступивший.

Напомним, что датой ввоза автомобиля при этом считается дата его первичной государственной регистрации.

Налог на авто, ввезенные в Казахстан после 2014 года

Владельцы автомобилей с двигателем объемом свыше трех литров, произведенных в Казахстане или ввезенных на территорию страны после 31 декабря 2013 года, платят налог по увеличенным ставкам.

В зависимости от объема двигателя они составляют от 35 до 200 МРП. То есть за 2022 год налоги на такие автомобили будут равны от 107 205 до 612 600 тенге, а за 2023 год – от 120 750 до 690 000 тенге.

Налог на легковой автотранспорт за 2022 и 2023 годы. Инфографика: NUR.KZ

Как считать налог на автомобили

Отметим, что для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 1,5 литра налоговая ставка в денежном эквиваленте соответствует нижней границе соответствующей градации по объему двигателя. За каждый кубический сантиметр, превышающий нижнюю границу, нужно заплатить еще 7 тенге.

Для примера возьмем легковой автомобиль с двигателем объемом 2 400 кубических сантиметров. Налоговая ставка для объема свыше 2 000 до 2 500 литров равна 6 МРП, или 18 378 тенге за 2022 год.

Объем двигателя нашего условного автомобиля на 400 кубических сантиметров выше нижней границы. Это значит, что налог за него будет на 2 800 тенге больше налоговой ставки, или 21 178 тенге.

То есть за каждые дополнительные пол-литра нужно доплатить по 3 500 тенге.

Ознакомиться с точным размером транспортного налога и оплатить его можно с помощью различных онлайн-платформ государственных органов или в банковских мобильных приложениях.

Напомним, что транспортный налог за 2022 год казахстанские автолюбители должны уплатить до 1 апреля 2023.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2002099-na-skolko-uvelichitsya-nalog-na-legkovye-avtomobili-v-kazahstane/