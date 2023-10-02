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30 лет независимости Казахстана

Сколько казахстанцев впервые сдали декларации о своих активах в 2023 году

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Женщина считает деньги.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане завершился второй этап всеобщего декларирования. Как сообщили в КГД, впервые подали свои декларации более двух миллионов граждан. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане 15 сентября завершился второй этап всеобщего декларирования. В рамках этой стадии "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00 впервые должны были представить работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора. Ранее мы подробно рассказывали о том, кто входит в эти категории.

Как сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, в 2023 году впервые подали свои декларации более двух миллионов казахстанцев. При этом около 98% всех документов были представлены в электронном формате.

Сейчас прием деклараций завершился, поэтому сдать документы уже не получится. Однако, как отметили в ведомстве, если граждане ошибочно либо не полностью отразили сведения в отчетности, то они могут представить "дополнительную" декларацию об активах и обязательствах в течение трех лет.

Казахстанцы также могут проверить, была ли принята их декларация. Сделать это можно при помощи того же приложения, через которое был отправлен документ.

Напомним, за непредставление деклараций в Казахстане предусмотрен административный штраф в размере 15 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2023 году равно 51 750 тенге.

Следует учитывать, что казахстанцы, которые в текущем году сдали "входную" декларацию, в последующие годы будут обязаны подавать другую – о доходах и имуществе по форме 270.00.

А свою первую декларацию в 2024 году должны будут подать руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2039027-skolko-kazahstantsev-vpervye-sdali-svoi-deklaratsii-v-2023-godu/

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