Кто из казахстанцев должен сдать декларацию о доходах до 15 сентября

В Казахстане завершается прием деклараций о доходах и имуществе, а также об активах и обязательствах. О том, кто должен их сдать в течение ближайших нескольких дней, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане полным ходом идет внедрение всеобщего декларирования. Напомним, что на первом этапе, стартовавшем в 2021 году, отчетность начали сдавать лица, занимающие ответственную государственную должность, уполномоченные на выполнение государственных функций, и приравненные к ним лица, а также их супруги.

В 2023 году к ним присоединились работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, в том числе члены советов директоров, а также их супруги.

В первый год они должны сдать декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00. А в последующие годовые периоды все, кто уже вошел в систему всеобщего декларирования, должны предоставлять декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

Сдать налоговую отчетность в Казахстане можно несколькими способами. Срок ее предоставления на бумажном носителе завершился 17 июля 2023 года. Однако у казахстанцев, которые до сих пор не сдали необходимую информацию, есть возможность отправить свои данные в электронном формате.

В Комитете государственных доходов (КГД) между тем напоминают, что срок представления декларации в электронном виде истекает 15 сентября текущего года.

Сделать это можно через несколько платформ:

на сайте salyk.kz – в "Кабинете налогоплательщика";

на портале Электронного правительства;

через мобильные приложения: e-Salyq Azamat, eGov mobile, Halyk Bank.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что делать если сдал декларацию с ошибкой

При заполнении декларации казахстанцы могут допустить ошибку. Как объясняют в КГД, у граждан есть возможность все исправить.

Так, если при заполнении декларации, казахстанец ошибся в цифрах или не полностью указал сведения о доходах, наличных деньгах, имуществе или, например, при учете денег в иностранных банках, то можно отправить дополнительную декларацию, отразив в ней суммы разницы либо неуказанные сведения.

Если при заполнении гражданин неверно указал код налогового органа, статус резидентства либо вид налоговой отчетности, то в декларации можно просто изменить эти данные. При этом отчетность остается в системе и дата предоставления не меняется.

Декларация полностью удаляется, если был неверно указан период, то есть отчетный год, за который предоставлен документ, или если ее вообще не нужно было предоставлять.

Отозвать декларацию можно двумя способами:

через сайт salyk.kz – в "Кабинете налогоплательщика". Для этого нужно зайти в раздел "Налоговые заявления" и выбрать позицию "Заявление об отзыве налоговой отчетности";

через портал Электронного правительства – зайти в раздел "Таможня и налоги", выбрать подраздел "Налогообложение" и заказать услугу "Отзыв декларации".

Таким образом можно изменить или даже отозвать декларацию, если в ней была допущена ошибка. Впрочем, такие декларации лучше исправлять сразу, ведь в 2025 году начнутся проверочные мероприятия и за предоставление недостоверных данных будут наказывать.