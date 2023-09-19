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Как казахстанцам узнать, принята ли декларация о доходах

Опубликовано:

Мужчина держит в руках телефон
Человек с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане завершился срок представления деклараций о доходах. Сдавшие их граждане могут проверить факт приема через приложение, которое они использовали. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Прием деклараций о доходах и имуществе, а также об активах и обязательствах завершился 15 сентября. До этого момента казахстанцы, которые должны были сдать отчетность, могли это сделать в электронном формате через одну из доступных платформ:

  • на сайте salyk.kz – в "Кабинете налогоплательщика";
  • на портале Электронного правительства;
  • через мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile, Halyk Bank.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как подать декларацию через приложение e-Salyk Azamat.

При этом у казахстанцев может возникнуть вопрос: "Принята ли моя декларация?". Как объяснили в Комитете государственных доходов, уведомление о принятии или непринятии документа можно посмотреть, а также скачать через приложение, посредством которого ее представили.

Например, в приложении e-Salyq Azamat это можно сделать, выбрав вкладку "История подачи ФНО" в разделе "Сдать декларацию".

Также проверить прием декларации можно на сайте salyk.kz. Для этого нужно зайти в "Кабинет налогоплательщика", выбрать раздел "Формы налоговой отчетности" и найти там пункт "Журнал форм".

Напомним, за непредставление деклараций в Казахстане предусмотрен административный штраф в размере 15 месячных расчетных показателей, что в 2023 году равняется 51 750 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2037186-kak-kazahstantsam-uznat-prinyata-li-deklaratsiya-o-dohodah/

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