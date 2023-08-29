Некоторых налогоплательщиков Астаны предупредили об ошибке в КГД

Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Представители Комитета госдоходов заявили, что некоторые налогоплательщики нового в столице района Нура ошибочно оплачивают налоги в другой район. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В связи с созданием нового Управления государственных доходов (УГД) по району Нұра города Астаны и утверждением БИН УГД, сальдо лицевых счетов по налоговым и социальным платежам налогоплательщиков, изменивших место нахождения/жительства в район Нұра, передано из УГД по Есильскому району в УГД по району Нұра", - говорится в сообщении.

Однако подчеркивается, что отдельные налогоплательщики, изменившие регистрационный учет в новое УГД по району Нұра, продолжают оплачивать налоги и платежи по старому регистрационному учету - в УГД по Есильскому району.

Специалисты объяснили, что налогоплательщикам, изменившим место нахождения/жительства уплату налогов и платежей в бюджет необходимо производить в УГД по району Нұра г. Астана с указанием в платежном документе БИН 230540007190 и кода органа государственных доходов (КНО) 6208.

При этом налогоплательщики сами могут проверить код УГД, в котором они зарегистрированы. Эта информация доступна в веб-приложении "Кабинет налогоплательщика" и на портале eGov.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2034522-v-kgd-predupredili-ob-oshibke-nekotoryh-nalogoplatelschikov-astany/