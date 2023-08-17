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Второй этап всеобщего декларирования: куда сдавать отчетность и что будет, если пропустить сроки

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Денежные купюры номиналом десять и пять тысяч тенге лежат на столе
Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На брифинге в РСК рассказали о втором этапе всеобщего декларирования – декларации по нему должны сдать работники госучреждений и квазигосударственного сектора и их супруги, пишет корреспондент NUR.KZ.

Как пояснил замглавы департамента госдоходов по Астане Канат Балтабеков, в столице на втором этапе декларирования налоговую отчетность сдадут более 120 тысяч астанчан.

"На сегодня в столице обязательство по представлению первоначальной формы 250.00 – "Декларации об активах и обязательствах" – возникает у 120 681 физического лица, уже представили декларацию 95 538 (79,2 %), не представили – 25 143 (20,8 %) физических лица.

Главной целью всеобщего декларирования являются обеспечение сокращения теневой экономики, снижение уровня коррупции, обеспечение дополнительных поступлений в бюджет и совершенствование социальной политики", – сообщил Балтабеков.

Он напомнил, что, согласно Налоговому кодексу, всеобщее декларирование в Казахстане введено с 1 января 2021 года и проходит в четыре этапа – второй этап начался в 2023 году и включил в список для подачи деклараций работников госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супругов.

С 2024 года сдача декларации станет обязательной для руководителей и учредителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их супругов.

С 2025 года декларированию подлежат остальные категории граждан, то есть практически все взрослое население страны.

"Сдать отчетность в электронном виде граждане могут через "Кабинет налогоплательщика" на сайте cabinet.salyk.kz, портал "Электронного правительства", а также посредством мобильного приложения eSalyq Azamat до 15 сентября. На бумажном носителе срок представления – до 15 июля.

Декларация об активах и обязательствах представляется для фиксации накопленных активов и обязательств на момент вхождения в систему декларирования. При этом сведения о зарегистрированном в уполномоченных органах недвижимом имуществе и транспортных средствах отражать не нужно", добавил спикер.

По данным департамента госдоходов, если не сдать декларацию в срок, последует сначала предупреждение, а затем – штраф в 15 МРП (51,7 тыс. тенге). К слову, проверять наличие ошибок по декларациям начнут только с 2025 года, когда будет полностью внедрено всеобщее декларирование.

Консультацию по подаче деклараций можно получить через единый контакт-центр 1414.

Напомним, что после старта второго этапа декларирования в нашем материале мы разъясняли, кто и какую декларацию должен сдать в 2023 году.

В КГД также поясняли, обязаны ли казахстанцы хранить крупные суммы в банках в рамках декларирования.

Ранее мы писали, как законно не участвовать в третьем этапе всеобщего декларирования в 2024 году.

Недавно министр финансов Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос, почему в свободном доступе до сих пор нет деклараций чиновников.

"Ранее же уже был закон, что чиновники уже должны были публиковать декларации. Но по какой-то причине кто-то оттягивает. Решили, каким образом: у нас всеобщее декларирование делится на несколько этапов. Конечный – в 2025 году. Мы это все будем выявлять в 2025 году. Будет общая картина известна. Мы будем знать, на кого какое имущество записано", – подчеркнул Жамаубаев.

На сайте "Электронного правительства" говорится, какие формы деклараций должны будут сдавать физлица при всеобщем декларировании. Так, при вхождении в систему декларирования будет представляться декларация об активах и обязательствах (форма 250.00).

В последующем население будет сдавать ежегодно декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00). 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2032841-vtoroy-etap-vseobschego-deklarirovaniya-kuda-sdavat-otchetnost-i-chto-budet-esli-propustit-sroki/

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