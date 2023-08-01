"Никого не кошмарим": когда начнут наказывать нарушителей всеобщего декларирования в Казахстане

Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев сегодня в кулуарах кабмина рассказал, когда в открытом доступе будут декларации чиновников Казахстана всех рангов, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, почему в свободном доступе до сих пор нет деклараций чиновников. По словам представителей СМИ, власти тщательно следят за таксистами и маникюрщицами, хотя многие госслужащие при зарплате в 150 тысяч тенге ездят на дорогих автомобилях.

"По индивидуальным предпринимателям – мы никого не кошмарим. Я сказал, что до 2025 года никаких штрафных мер не будет приниматься, поскольку как раз в 2025 году мы закончим процесс всеобщего декларирования. И это относится как раз к госслужащим. Тогда, естественно, все будет опубликовано. По тем нарушителям, которые не декларируют свое имущество, либо не платили налоги, будет соответствующие меры приниматься", – заявил в ответ министр.

По его словам, эти требования будут распространяться одинаково и на госслужащих, и на предпринимателей.

"Тут нет такого деления. Ранее же уже был закон, что чиновники уже должны были публиковать декларации. Но по какой-то причине кто-то оттягивает. Решили, каким образом: у нас всеобщее декларирование делится на несколько этапов. Конечный – в 2025 году. Мы это все будем выявлять в 2025 году. Будет общая картина известна. Мы будем знать, на кого какое имущество записано", – подчеркнул Жамаубаев.

Между тем, на вопрос журналистов о том, почему он до сих пор не опубликовал свою декларацию, несмотря на неоднократные публичные обещания, глава Минфина коротко заявил: "Я же говорил, что давал свою декларацию работникам кадров, они должны были опубликовать".

Как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а также усиление роли государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Основными задачами по обеспечению перехода к всеобщему декларированию являются:

разработка методологических основ введения всеобщего декларирования и их законодательное обеспечение;

проведение мероприятий по подготовке государственных органов к приему и обработке деклараций физических лиц;

создание максимально удобной для населения процедуры декларирования доходов и имущества;

широкомасштабное информирование населения по вопросам перехода к всеобщему декларированию;

оказание методической помощи населению со стороны государства по составлению и представлению декларации;

создание эффективной системы камерального контроля деклараций физических лиц.

Всеобщее декларирование в Казахстане вводится в 4 этапа:

с 1 января 2021 года доходы декларируют:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республики Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

с 1 января 2023 года:

работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;

работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

с 1 января 2024 года:

руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;

индивидуальные предприниматели и их супруги.

с 1 января 2025 года:

оставшиеся категории граждан

Напомним, что в начале этого года стартовал второй этап всеобщего декларирования в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2030841-nikogo-ne-koshmarim-kogda-nachnut-nakazyvat-narushiteley-vseobschego-deklarirovaniya-v-kazahstane/