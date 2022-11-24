Обязаны ли казахстанцы хранить в банках крупные суммы в рамках всеобщего декларирования

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В начале следующего года в стране стартует второй этап всеобщего декларирования. В отчетности казахстанцы должны будут в том числе отразить хранящиеся у них суммы наличных денег. Как будет работать это условие, рассказали в Комитете государственных доходов РК (КГД РК)

С 1 января 2023 года в Казахстане начнется второй этап всеобщего декларирования. На этот раз в нем примут участие работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги.

Все они будут обязаны подать первоначальную декларацию, в которой, помимо всего прочего, нужно отразить наличные деньги. Причем максимальная сумма не должна превышать 10 000 месячных расчетных показателей (МРП) – на данный момент это равняется 30 630 000 тенге.

Сумма, которая превышает этот порог, согласно сообщению Департамента государственных доходов по городу Алматы, должна быть размещена на банковских счетах до 31 декабря 2022 года. Это условие вызвало много вопросов у граждан, в связи с чем Комитет государственных доходов разъяснил его.

«В декларации об активах и обязательствах подлежат отражению наличные деньги, не превышающие 10 000-кратный размер МРП. При этом законодательством не предусмотрен запрет на хранение наличных денег свыше 10 000 МРП», - утверждают представители КГД РК.

В комитете также уточнили, что физические лица вправе самостоятельно решать вопросы хранения денег в наличной или безналичной форме, а также их сумму.

Другими словами, казахстанцы обязаны будут задекларировать сумму наличности, но в пределах 10 000 МРП, при этом никто им не запрещает хранить любую сумму в каком угодно виде.

Впрочем, как показывает статистика, большинство казахстанцев уже давно перешли на "безнал" - 4 из 5 транзакций по банковским картам в стране проводятся именно безналичным способом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1998712-obyazany-li-kazahstantsy-hranit-v-bankah-krupnye-summy-deneg-v-ramkah-vseobschego-deklarirovaniya/