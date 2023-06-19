Больше 22 млрд тенге долгов по налогам накопили казахстанские водители

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Каждый автовладелец обязан платить налог, но не все подходят к этой обязанности ответственно. Как сообщают в Комитете государственных доходов РК, казахстанские водители задолжали более 22 млрд тенге.

Налог на транспорт каждый автовладелец в Казахстане должен был уплатить до 1 апреля. Однако до сих пор множество граждан этого так и не сделали. Как сообщили в Комитете государственных доходов РК (КГД РК) по состоянию на 12 июня 2023 года задолженность по этому налогу имели порядка 496,7 тыс. физических лиц.

Наибольшее количество автовладельцев с долгами зарегистрировано в Алматинской области – 57,7 тыс. человек, которые в сумме задолжали порядка 3 млрд тенге.

Также значительное число автовладельцев, уклоняющихся от налоговых обязательств, зарегистрированы в следующих регионах:

Алматы – 53,6 тыс. должников (общий долг – 4,9 млрд тенге );

(общий долг – ); Туркестанская область – 53,6 тыс. должников (долг – 1,2 млрд тенге );

(долг – ); Шымкент – 39,9 тыс. должников (задолженность – 1,5 млрд тенге );

(задолженность – ); Астана – 37 тыс. должников (долг – 2,5 млрд тенге).

Всего же казахстанские автовладельцы задолжали порядка 22,4 млрд тенге из которых 17,5 млрд тенге – недоимка, а 4,9 млрд тенге – пеня, которая успела "накапать".

Напомним, налог на транспорт платится за прошлый год. Его размер зависит от величины месячного расчетного показателя (МРП), действовавшего на тот момент, а также от объема двигателя автомобиля.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что будет, если не закрыть долг

Как сообщили в КГД РК, с 19 мая 2023 года гражданам, у которых сумма долга превышает 1 МРП, началось направление налоговых приказов о взыскании задолженности физического лица.

Если после вручения приказа автовладелец не закроет долг через 5 рабочих дней, то налоговый приказ передается на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей.

Они, в свою очередь, по закону могут арестовывать банковские счета и имущество должника. Так, например, за 5 месяцев 2023 года в стране было проведено проведено 10 152 рейдов, после которых 413 автомобилей было отправлено на штрафстоянки. В результате в государственный бюджет поступило 963,7 млн тенге.

Стоит отметить, что помимо ареста счетов и имущества, должнику могут даже запретить выезд из страны, а помимо долга и "накапавшей" пени ему придется оплачивать еще и услуги частного судебного исполнителя.

Чтобы избежать проблем и лишних денежных трат, в Комитете государственных доходов рекомендуют погасить задолженность по налогам. Проверить налоговую задолженность можно самостоятельно с помощью мобильного приложения КГД е-Salyq-Azamat, на интернет-ресурсе kgd.kz, а также в мобильном приложении банков второго уровня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2025329-bolshe-22-mlrd-tenge-dolgov-po-nalogam-nakopili-kazahstanskie-voditeli/