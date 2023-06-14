Налоговики обратились к должникам по автоналогу в Алматы

Отработка по налогам. Фото: ДГД Алматы

Более двадцати автомобилей водворили на штрафстоянку в Алматы за неуплату налогов на транспорт. Об этом сообщили в Департаменте госдоходов города, передает NUR.KZ.

Так, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Борышкер", автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер "Сергек" и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности.

"На сегодняшний день задолженность по налогу на транспортные средства составляет 4,9 млрд. тенге. Основная часть задолженности приходится на авто с большим объемом двигателя свыше 4000 куб. см.

За неделю на штрафстоянку водворены более двадцати автомобилей, в их числе: Porshe Cayenne, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz E-класса и другие", - сообщили в ДГД Алматы.

В Департаменте госдходов обратились к алматинцам, призвав их в ближайшее время погасить налоговую задолженность во избежание водворения на штрафстоянки и издержек по оплате услуг судебных исполнителей.

Проверить налоговую задолженность можно самостоятельно с помощью мобильного приложения КГД е-Salyq-Azamat, на интернет-ресурсе www.kgd.kz, а также в мобильном приложении банков второго уровня.

Работа в данном направлении продолжается, заключили в ДГД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024691-nalogoviki-obratilis-k-dolzhnikam-po-avtonalogu-v-almaty/