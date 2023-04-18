Рекордное количество автомобилей было поставлено на учет в Казахстане

Автомобили. Иллюстративное фото: welcomia/Getty Images

Больше 150 тыс. автотранспортных средств было зарегистрировано казахстанцами в феврале 2023 года. О том, какие машины чаще всего ставили на учет, узнали журналисты NUR.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, в феврале 2023 года казахстанцы поставили на учет 157,9 тыс. единиц автотранспортных средств. Это максимальное значение за последний год. Для сравнения: год назад было зарегистрировано 90 481 авто, то есть текущий показатель на 74,5% больше.

Количество зарегистрированных авто в феврале 2023 года. Инфографика: Бюро национальной статистики

Впрочем, большинство зарегистрированной техники оказалось так называемым "автохламом". Из общего числа поставленных на учет авто тех, что старше 20 лет, оказалось 50 719 единиц. Еще 49 716 машин были в возрасте от 10 до 20 лет.

Автомобилей не старше 3 лет было зарегистрировано всего 7 827 единиц, то есть около 5%. Это притом, что в том же феврале, по данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, автосалоны страны продали 12 405 "легковушек".

Количество зарегистрированных авто в феврале 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Возможно, что одной из причин значительного роста зарегистрированных авто является государственная акция по легализации иностранных машин.

Напомним, с 23 января по 1 июля текущего года владельцы иностранных авто, которые были завезены в страну до 1 сентября 2022 года, могут зарегистрировать транспортное средство по упрощенной схеме. То есть оплатив только первичную регистрацию и госпошлину за техпаспорт и номер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017179-rekordnoe-kolichestvo-avto-bylo-postavleno-na-uchet-v-kazahstane/