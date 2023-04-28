Сколько иностранных авто успели легализовать казахстанцы

Новые автомобили. Иллюстративное фото: Alan Schein Photography/Getty Images

В Казахстане на данный момент можно легализовать ввезенный автомобиль по упрощенной схеме – без уплаты утильсбора. О том, сколько человек уже воспользовались этой возможностью, читайте в NUR.KZ.

На данный момент владельцы автомобилей, завезенных из других стран, могут легализовать их, уплатив только сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге). Утилизационный сбор при этом платить не нужно.

Важно понимать, что далеко не все машины получится зарегистрировать по такой упрощенной схеме. Во-первых, это касается только транспортных средств, которые были завезены в Казахстан до 1 сентября 2022 года.

Во-вторых, к автомобилю есть определенные требования, например, он должен быть определенной категории – условный грузовик с технически допустимой максимальной массой более 3,5 тонн таким образом легализовать не получится.

Также нельзя зарегистрировать машину, если она не снята с прежней регистрации в другой стране, состоит на криминальном учете или не прошла таможенную очистку.

Тем не менее, по данным Министерства внутренних дел РК, многие казахстанцы уже смогли легализовать свой автомобиль. Так, с 23 января по 27 апреля прошли предварительную онлайн проверку и одобрены к легализации около 200 тысяч автомобилей, из них 100 тыс. единиц уже было зарегистрировано.

Впрочем, как отмечают в ведомстве, у этой процедуры есть и свои сложности. В частности, это касается так называемых "автоконструкторов" – автомобилей, ввезенных под видом запасных частей.

У владельцев таких машин нет никаких официальных документов на их транспортные средства, и пока их нельзя зарегистрировать. Однако в МВД РК разработали проект постановления, в котором будут определены условия по их легализации, но пока он не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2018629-skolko-inostrannyh-avto-uspeli-legalizovat-kazahstantsy/