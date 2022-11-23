Когда отменят утильсбор для легализации авто в Казахстане

Покупка авто. Иллюстративное фото: Mintr/Getty Images

Автовладельцы, купившие машины с иностранной регистрацией через серые схемы, сталкиваются с необходимостью их легализации. Как сообщает сайт Kolesa.kz, платежи по утилизационному сбору в подобных случаях планируют отменить. Однако возникают вопросы о сроках введения этой меры.

В сентябрьском послании глава РК подчеркивал, что стоимость платежей за первичную регистрацию и утилизацию иностранных авто, ввезенных до 1 сентября, не должна превышать 200-250 тысяч тенге.

То есть для тех, кто незаконно ввез машину на территорию страны, практически отменяется утильсбор, и необходимо лишь оплатить сумму первичной регистрации.

При этом указывалось, что не все автомобили получится легализовать, то есть легально поставить на казахстанский учет, оплатив необходимые процедуры.

А 16 ноября 2022 года Министерство экологии и природных ресурсов опубликовало обновленный перечень товаров, за которые уплачивают утильсбор в Казахстане. Он начнет действовать с 1 января 2023 года.

Однако, как сообщают в источнике, в данном документе не были указаны меры по отмене ставок утильсбора, озвученные президентом. Это вызвало дополнительные вопросы у автовладельцев.

Когда отменят утильсбор

Как сообщают в Kolesa.kz, 31 октября текущего года стало известно о применении единоразового сбора вместо утилизационного сбора и платы за первичную регистрацию. Он был внесен в проект новых поправок в Налоговый кодекс РК.

Сумма нового платежа при легализации автомобиля составит 200 000 тенге.

При этом в Министерстве экологии и природных ресурсов уточнили, что перечень товаров, за которые уплачивают утильсбор, не был скорректирован, потому что готовящийся документ будет действовать ближайшие несколько лет.

А меры по легализации автомобилей с иностранным учетом являются временными. Соответственно, под них примут лишь необходимые поправки, которые находятся в разработке.

Другими словами, отмена утилизационного сбора при легализации иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года, по предварительным данным, вступит в силу с 1 января 2023 года, как и перечень товаров, за которые уплачивают утильсбор в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998600-kogda-otmenyat-utilsbor-dlya-legalizatsii-avto-v-kazahstane/