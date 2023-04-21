За легализацию каких авто казахстанцы могут заплатить 200 тыс. тенге

Салон автомобиля. Иллюстративное фото: Catherine Falls Commercial / Getty Images

Чтобы привезти себе автомобиль из другой страны, нужно внести определенные платежи в рамках таможенной очистки. О том, как они рассчитываются, читайте в материале NUR.KZ.

Согласно сообщению Департамента госдоходов по Мангистауской области, собственники определенных транспортных средств могут легализовать автомашины, применив ставку регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге.

Такая мера распространяется на определенные виды транспортных средств, согласно постановлению Правительства РК №13 от 9 января 2023 года, регулирующему вопросы сбора ставки первичной регистрации.

Какие авто относятся к этому закону

Как сообщает источник, действие постановления распространяется на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, включая и праворульные машины.

То есть к этим категориям относятся:

легковые автомобили – пассажирские транспортные средства, имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения;

авто большей вместимости – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров (более восьми мест для сидения), технически допустимая максимальная масса которых не превышает пяти тонн;

грузовые – предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более трех с половиной тонн.

Новые автомобили. Иллюстративное фото: Alan Schein Photography/Getty Images

"Следовательно, ставка сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 000 тенге уплачивается при регистрации транспортных средств вышеуказанных категорий, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 01.09.2022.

При регистрации транспортных средств, категории которых не указаны в Постановлении, применяются ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств, установленные пунктом 4 статьи 553 Налогового кодекса", – указано в сообщении ДГД по Мангистауской области.

Ранее в Министерстве внутренних дел разъяснили, подлежат ли таможенной очистке автомобили, ввезенные из стран-участниц ЕАЭС.

Напомним, что одним из основных условий легализации транспортных средств, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, является прохождение таможенной очистки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2017730-za-legalizatsiyu-kakih-avto-kazahstantsy-mogut-zaplatit-200-tys-tenge/