Оформление паспорта может подешеветь для несовершеннолетних казахстанцев

Паспорт гражданина РК. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане планируются очередные изменения в Налоговый кодекс. В частности, обсуждают уменьшение госпошлины за оформление паспорта для несовершеннолетних казахстанцев. На сколько она может уменьшиться, рассказали в сенате парламента Республики Казахстан.

С начала текущего года в закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» было внесено несколько изменений. Например, поправками отменили проверку уплаты налога перед продажей автомобиля и ввели единый платеж для предпринимателей.

На этом работа над дополнением Налогового кодекса не закончилась. Так, депутаты Комитета по финансам и бюджету на расширенном заседании сената парламента обсудили законопроект, благодаря которому планируется внести очередные изменения в закон.

В частности, им устанавливается ставка госпошлины при обращении в суд должника-физического лица в размере 0,3 месячных расчетных показателя (0,3 МРП – 1 035 тенге в 2023 году) и предусматривается приостановление начисления пени при обращении в суд для применения процедур банкротства и восстановления платежеспособности, а также его возобновление при отрицательном решении суда.

Кроме того, законопроектом предполагается введение платы за пользование объектами растительного мира на всех категориях земель, за исключением земель государственного лесного фонда и земель особо охраняемых природных территорий.

Еще одно из планируемых изменений касается снижения государственной пошлины за выдачу паспорта несовершеннолетним казахстанцам с 8 МРП до 4 МРП, то есть в два раза – с 27 600 до 13 800 тенге в 2023 году.

Напомним, что данная инициатива обсуждалась еще год назад. Вместе с ней планировалось увеличить стоимость паспорта с дополнительными страницами и госпошлину за частую замену удостоверения личности.

При этом напомним, что стандартное оформление паспорта в этом году подорожало вместе с ростом МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2010277-oformlenie-pasporta-mozhet-podeshevet-dlya-nesovershennoletnih-kazahstantsev/