Порог для беспошлинного ввоза товаров снизят в Казахстане

Багаж. Иллюстративное фото: pexels.com

С 1 октября в Казахстане введут новые лимиты беспошлинного ввоза товаров на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и они оказались ниже текущих. О том, какими будут новые пороги, узнали журналисты NUR.KZ.

В текущем году в Казахстане уже изменялись лимиты беспошлинного ввоза товаров. Требования, которые были приняты 28 апреля 2022 года, гласили, что общая стоимость товаров для беспошлинного ввоза не должна превышать 1 000 евро и весить не более 31 кг.

Если лимиты превышены, то хозяину багажа необходимо уплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Теперь же, как рассказали в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, с 1 октября 2022 года снижаются нормы беспошлинного ввоза товаров, предназначенных для личного пользования физлицами.

Стоит отметить, что текущие пороги являются повышенными и были введены временно и уже завершают свое действие. Другими словами, с 1 октября вернутся прежние лимиты, которые действовали до повышения.

Таким образом, для физических лиц, которые ввозят товары на таможенную территорию ЕАЭС, со следующего месяца будут действовать следующие пороги:

общая стоимость не должна превышать 500 евро ;

; общий вес не должен превышать 25 кг.

А вот штраф, действующий за превышение, остается прежним – то есть 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый превышенный килограмм.

Стоит отметить, что при этом снижаются также и стоимостные лимиты для товаров, которые отправляются через почту или перевозчиков. С 1 октября в отношении товаров для личного пользования, которые доставляются такими способами, они снизятся с 1 000 евро до 200 евро. При этом весовой порог останется прежним – 31 кг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1989295-porog-dlya-besposhlinnogo-vvoza-tovarov-snizili-v-kazahstane/