Новые запреты и ограничения для иностранных авто планируют в Казахстане

Техосмотр. Иллюстративное фото: wera Rodsawang/Getty Images

Использование машин с иностранной регистрацией стало одной из лазеек для казахстанцев, которые приобретают такие авто по выгодной цене. Однако с этим способом обхода правил по ввозу автомобилей планируют бороться путем введения дополнительных требований и ограничений.

Проблема автомобилей, которые используются на территории Казахстана, но имеют регистрацию в другом государстве, связана с некоторыми факторами:

безопасность – подобные транспортные средства могут не отвечать техническим нормам и нести угрозу для других участников движения;

правопорядок – встречались случаи нелегального ввоза машин и даже ранее похищенного транспорта;

ответственность водителей – из-за иностранной регистрации водители могли нарушать правила дорожного движения, подвергая остальных граждан опасности и не боясь получить штраф на свое имя.

В связи с этим уже были приняты некоторые меры по легализации иностранных авто. Но теперь стало известно, что также будут предусмотрены и иные способы воздействия на автовладельцев.

Обязательный техосмотр

Согласно сообщению портала Kolesa.kz, новые правки в статью 88 закона "О дорожном движении" находятся на обсуждении в сенате. При их согласовании все автомобили будут обязаны проходить техосмотр, включая и те, что зарегистрированы в другой стране и ездят по Казахстану более чем 90 дней.

Исключение составят личные автомобили моложе 7 лет, которые не используются в бизнесе в сфере автомобильного транспорта.

Автомобиль. Иллюстративное фото: freepik.com / aleksandarlittlewolf

При этом иностранные авто смогут проходить техосмотр как в Казахстане, так и в стране регистрации – данные будут отображаться в единой базе.

За нарушение этого требования будет грозить штраф в размере 5 МРП или 17 250 тенге в 2023 году, согласно 590 статье Административного кодекса РК (КоАП).

Запрет вождения "по страховке"

Вторым крупным изменением в отношении иностранных автомобилей станут поправки в закон об обязательном страховании автомобилей, сообщает портал Kolesa.kz.

Так, 10 статья может быть дополнена пунктом 5-2, который предусматривает следующее:

"Не допускается заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, не находящихся в международном движении на территории Республики Казахстан, за исключением транспортных средств, зарегистрированных (подлежащих государственной регистрации) в подразделениях уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения".

Автомобили. Иллюстративное фото: welcomia/Getty Images

То есть оформить обязательную страховку и использовать машину с иностранным учетом в Казахстане можно будет только по правилам "нахождения в международном движении".

К этой категории будут относиться только те машины, которые эксплуатируются иностранцами или лицами без гражданства и вида на жительство в Казахстане. Также транспорт должен будет:

принадлежать физическому или юридическому лицу, имеющему постоянное место жительства или место нахождения вне РК;

быть не зарегистрированным в РК;

быть временно ввезенным.

При этом "находящиеся в международном движении" машины смогут пребывать в Казахстане сроком до одного года, но с выездом не менее чем на 30 дней один раз в год.

То есть в итоге казахстанцы не смогут ездить на машинах с иностранными номерами и перепродавать их друг другу за счет оформленной на свое имя страховки. А получить ОГПО на такой транспорт смогут только лица без гражданства и иностранцы, или сами казахстанцы, но уже после легализации и регистрации автомобиля по законам РК.

Данные изменения также находятся на рассмотрении сената. После их принятия использование иностранных машин без официальной регистрации в стране может быть осложнено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2000336-novye-zaprety-i-ogranicheniya-dlya-inostrannyh-avto-planiruyut-v-kazahstane/