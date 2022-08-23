Покупка иностранных авто по серым схемам: чем это грозит казахстанцам

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Стараясь приобрести автомобиль по выгодным ценам, казахстанцы могут воспользоваться некоторыми незаконными способами достижения этой цели. О подобных методах и их последствиях для граждан рассказали в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Рынки новых и подержанных автомобилей в Казахстане уже не первый год сталкиваются с проблемой роста цен.

При этом причинами этого явления оказались глобальные факторы: от кризиса производства, связанного с дефицитом микрочипов, до санкционных ограничений.

Поэтому казахстанцы стали применять серые схемы для ввоза иностранных авто и их дальнейшей покупки по низким ценам.

Как завозят машины иностранцев

Как сообщают в ведомстве, в Казахстан стали больше ввозить автомашины из Грузии и Азербайджана в обход всех правил и без уплаты таможенных пошлин.

Так, покупатели-казахстанцы заранее ищут и выбирают за рубежом нужную модель автомобиля.

Затем она доставляется в Казахстан иностранцами, а при пересечении границы все оформляется как временный ввоз. То есть не оплачивается таможенный сбор и не проводятся процедуры по таможенной очистке.

А у перекупщика к этому времени уже имеется нотариальная доверенность на управление транспортом на имя заказчика (покупателя), оформленная в стране, где зарегистрировано авто.

Далее иностранцы покидают Казахстан, а машина оформляется на имя покупателя-заказчика. Уже было выявлено более 100 транспортных средств, ввезенных по подобным схемам.

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Ответственность для казахстанцев

Согласно сообщению ведомства, приобретать временно ввезенные машины и использовать их на территории РК можно. Однако казахстанцы обязаны провести процедуру таможенной очистки и, соответственно, уплатить причитающихся пошлины и налоги.

"В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и РК, граждане Республики Казахстан, приобретшие временно ввезенные иностранные автомашины у иностранных граждан без таможенной очистки и уплаты таможенных пошлин, несут солидарную ответственность по уплате таможенных платежей", – отмечают в ДГД по Мангистауской области.

То есть пошлины будут взысканы как с привезших авто иностранцев, так и с казахстанцев.

При этом сами машины при их обнаружении подлежат задержанию, согласно 52 главе Кодекса "О таможенном регулировании в РК", и водворению в зону таможенного контроля склада временного хранения.

"В случае неуплаты таможенных пошлин либо их невывоза в течение месяца после задержания, такие автомобили реализуются, а вырученные от продажи денежные средства перечисляются в бюджет Республики Казахстан", – указывают в ведомстве.

Поэтому, чтобы избежать подобных трудностей и денежных потерь, казахстанцам следует избегать покупки машин, ввезенных в Казахстан с применением серых схем.

Напомним, что ранее в Алматы были выявлены сразу две копии российского минивэна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1984211-pokupka-inostrannyh-avto-po-serym-shemam-chem-eto-grozit-kazahstantsam/