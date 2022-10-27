Когда казахстанцы смогут оформлять ДТП без полиции

Фиксация повреждений. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Обычно при аварии на дороге автовладельцам приходится ждать прибытия сотрудников полиции и окончания процесса оформления. Это иногда может занимать несколько часов. Однако этот процесс значительно упростят, сообщают в Kolesa.kz.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) может произойти по различным причинам, и иногда его участники сталкиваются с незначительными повреждениями.

Но из-за необходимости оформить страховой случай и получить денежную компенсацию на ремонт автовладельцам приходится вызывать сотрудников полиции. А при наличии повышенного трафика на дорогах это может занять много времени.

Поэтому были подготовлены изменения в закон, которые позволят казахстанцам быстро и самостоятельно оформить ДТП.

Когда запустят европротокол в Казахстане

Европротокол – это упрощенная схема оформления документов о ДТП, позволяющая получить выплаты по обязательной страховке (ОГПО) без привлечения сотрудников полиции.

Ранее в Казахстане такой нормы не было, но она используется в России с 2009 года.

Как сообщает сайт Kolesa.kz, соответствующие поправки в законы "О дорожном движении" и "Об обязательном страховании" были приняты еще 12 июля 2022 года, но они вступят в силу 1 января 2024 года.

Страховой полис. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Какие ДТП можно оформить самостоятельно

Европротокол может быть оформлен только при авариях с участием двух транспортных средств, согласно закону "О страховании ГПО".

При этом должны быть соблюдены следующие условия:

оба водителя на момент ДТП были застрахованы;

пострадал только транспорт, а не водители или пассажиры;

участники закрепили в декларации свое согласие об обстоятельствах причинения вреда, характере и перечне видимых повреждений транспортных средств, вине одного из участников аварии;

оба водителя согласны с размером страховой выплаты;

оформление документов и сведений о ДТП осуществляется путем составления декларации с использованием онлайн-ресурсов страховых компаний;

участники аварии не должны покидать место происшествия, пока не получат уведомления от страховщиков о принятии декларации.

"Как пояснили редакции Kolesa.kz в одной из страховых компаний, в ближайшее время будут созданы специальные call-центры, куда можно будет отправлять фото и видео происшествия.

Сервисы для подачи заявок появятся и на сайтах страховщиков. Оформлять декларацию станет компания, в которой застрахован виновник. Сумма выплат — в пределах покрытия полиса ОГПО.

То есть до 600 МРП (1 837 800 тенге в 2022 году)", – сообщается в источнике.

А с учетом изменения месячного расчетного показателя (МРП) на момент введения в действие поправок в закон в 2024 году сумма страховых выплат по европротоколу может оказаться больше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1994353-kogda-kazahstantsy-smogut-oformlyat-dtp-bez-politsii/