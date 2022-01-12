Какие выплаты можно получить по застрахованному имуществу в Казахстане

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Потеря имущества может наступить как в случае похищения, так и при его повреждении третьими лицами. Сколько денег в подобных ситуациях могут возместить казахстанцам страховые компании, читайте в материале NUR.KZ.

Страхование имущества – популярный инструмент в развитых странах, который позволяет защитить себя от непредвиденных ситуаций.

Казахстанцам также доступны подобные услуги, которые предоставляются страховыми компаниями.

При этом можно защитить как здоровье и жизнь человека, так и имущество в виде недвижимости или автомобиля.

Сколько могут выплатить за недвижимость

Казахстанцы могут застраховать свое жилье или другую недвижимость от различных рисков: от пожара или затопления и до кражи со взломом.

Например, можно воспользоваться страхованием своей ответственности перед соседями. Ее стоимость может составить от 4 000 до 20 000 тенге в год.

Иллюстративное фото: gettyimages / krisanapong detraphiphat

При этом сумма компенсационной выплаты выбирается самими казахстанцами еще на этапе подписания договора. То есть она зависит от степени защиты, которая учитывает определенную группу рисков.

И чем ниже данный уровень (например, страхование только от пожара), тем меньшая сумма будет выплачена в итоге.

Например, в некоторых страховых компаниях можно застраховать имущество на минимальную сумму, равную 300 000 тенге. В других компаниях эта отметка может быть еще выше – 1 000 000 тенге.

Также можно застраховаться жилье на полную стоимость и от всех рисков: например, квартиру на 25 000 000 тенге, что равно ее рыночной оценке. И если наступит страховой случай, то казахстанцам выплатят указанную в договоре сумму.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Следует помнить, что от размера страховой выплаты, установленной в договоре, будет зависеть и страхования премия – денежные взносы, которые нужно осуществлять за полис.

Например, цена полиса за квартиру стоимостью 25 000 000 тенге может составить 40 000 тенге в год (защита от пожара, взрыва), согласно онлайн-калькуляторам страховых компаний.

При этом общая сумма выплат при страховых случаях обычно не может превышать стоимости самой недвижимости.

Сколько могут выплатить за машину

Казахстанцы также могут защитить свое движимое имущество (машины, мотоциклы и так далее) от различных угроз:

Для этого применяется страхование КАСКО. Цена этого полиса зависит от различных факторов:

возраст, стоимость и другие характеристики транспортного средства;

опыт и стаж вождения самого владельца и других застрахованных лиц.

Все это учитывается при составлении индивидуального тарифа, который в среднем может быть равен 3-4% от стоимости авто.

Например, цена за полис для машины стоимостью 5 000 000 тенге может составить 175 000 тенге в год при тарифе в 3,5%.

А сумма страховых выплат по КАСКО будет зависеть от оценки ущерба и условий договора страхования. Например, при полном уничтожении автомобиля может быть выплачена сумма, равная ее стоимости.

Напомним, что наличие КАСКО не освобождает от обязанности оформления обязательного страхования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1950531-kakie-vyplaty-mozhno-poluchit-po-zastrahovannomu-imuschestvu-v-kazahstane/