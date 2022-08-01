Курсы криптовалют к доллару на 1 августа 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 августа 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $369.36. Сегодня актив торгуется на уровне $23,661.28309665*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00033 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 августа 2022 составляет $0.06973745*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $2.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,702.73136307*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0334. На данный момент актив торгуется на уровне $1.01084916*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 1 августа 2022 составляет $0.9997198*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.89. Актив торгуется на уровне $61.14206037*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.54. Актуальная стоимость криптовалюты – $38.82763612*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.007. Криптовалюта сегодня стоит $0.38821774*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00041. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07001755*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1981098-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-avgusta-2022/