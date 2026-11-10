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      Марлен Мауленкулов
      Редактор рубрики Финансы

      На сколько подорожал бензин АИ-92 за год в Казахстане

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Автозаправочная колонка установлена на АЗС
      Автозаправочная колонка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      АИ-92 остается самой популярной маркой бензина среди казахстанцев. Поэтому рост ее стоимости вызывает наиболее заметную реакцию. В 2026 году цена местами превысила 260 тенге. Подробнее – на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • За год бензин АИ-92 в Казахстане подорожал с 203 тенге в начале 2025 года до 247 тенге за литр к октябрю 2026 года.
      • В ноябре 2026 года на ряде АЗС Астаны цена АИ-92 достигла 261 тенге за литр, сообщают аналитики Telegram-канала Energy Analytics.
      • Рост цен связан с постепенным переходом к рыночному ценообразованию — ранее стоимость топлива искусственно удерживалась через дотации из госбюджета.

      Автомобили на традиционном топливе сохраняют большинство в общей статистике автопарка страны – например, на 1 июня на бензине работали 80% транспорта, а на электрокары приходилось всего 0,5%. При этом популярной маркой остается АИ-92.

      Как сообщают аналитики Telegram-канала Energy Analytics, ее стоимость искусственно удерживалась ранее, но теперь она постепенно растет в рамках перехода к рыночному ценообразованию.

      Сколько прибавил бензин АИ-92 за год

      Согласно данным аналитиков, в сентябре 2026 года литр АИ-92 в среднем по Казахстану стоил 247 тенге. Для сравнения:

      • начало 2025 года – литр оценивался в 203 тенге;
      • октябрь 2025 года – цена выросла до 234 тенге;
      • начало 2026 года – действовал мораторий, который удерживал стоимость на уровне 235 тенге;
      • начало октября 2026 года – 247 тенге за литр в среднем по стране.
      Инфографика
      Динамика роста цен на бензин АИ-92 в Казахстане. Источник: Telegram-канал Energy Analitycs

      При этом аналитики также отмечают, что в начале ноября текущего года в нескольких сетях автозаправочных станций (АЗС) Астаны литр АИ-92 уже стоил 261 тенге (ранее цена составляла 253 тенге).

      Сравнение с соседними странами

      Как сообщается в источнике, в соседних с Казахстаном странах бензин дороже. Так, в сентябре 2026 года литр АИ-92 в пересчете по курсу Нацбанка РК стоил в среднем:

      • в России – 390 тенге;
      • в Кыргызстане – 448 тенге;
      • в Ташкенте (Узбекистан) – самый дешевый импортный АИ-92 на АЗС обходился в 449 тенге.

      Однако эта разница в будущем может постепенно сокращаться. И связано это с механизмом ценообразования в Казахстане.

      Почему бензин в Казахстане дешевый

      Ранее эксперт нефтегазовой сферы объяснял, что стоимость нефти на международных рынках не влияет на цены в Казахстане: добывающие компании продают сырье на отечественные нефтеперерабатывающие заводы со скидкой и даже в убыток.

      Поэтому стоимость бензина не падает, даже когда мировые цены снижаются – в Казахстане НПЗ уже получают нефть дешевле.

      При этом разницу этой стоимости практически оплачивают сами казахстанцы – низкие цены на топливо финансируются из бюджета через дотации и повышенные налоги, которые платят все граждане, а не только автовладельцы.

      Это означает, что постепенный переход к рыночным механизмам приведет к подорожанию топлива.

      Ранее это отмечал эксперт по рынку нефти и газа Аскар Исмаилов – он озвучил три прогноза для топливной отрасли страны, и все они указывают на рост цен.

      А другой эксперт предсказывал, что стоимость АИ-92 в Казахстане может вырасти до эквивалента в один доллар США.

      При этом планы по общему топливному рынку со странами ЕАЭС были отложены до 2030 года.

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