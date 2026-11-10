На сколько подорожал бензин АИ-92 за год в Казахстане
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
АИ-92 остается самой популярной маркой бензина среди казахстанцев. Поэтому рост ее стоимости вызывает наиболее заметную реакцию. В 2026 году цена местами превысила 260 тенге. Подробнее – на NUR.KZ.
- За год бензин АИ-92 в Казахстане подорожал с 203 тенге в начале 2025 года до 247 тенге за литр к октябрю 2026 года.
- В ноябре 2026 года на ряде АЗС Астаны цена АИ-92 достигла 261 тенге за литр, сообщают аналитики Telegram-канала Energy Analytics.
- Рост цен связан с постепенным переходом к рыночному ценообразованию — ранее стоимость топлива искусственно удерживалась через дотации из госбюджета.
Автомобили на традиционном топливе сохраняют большинство в общей статистике автопарка страны – например, на 1 июня на бензине работали 80% транспорта, а на электрокары приходилось всего 0,5%. При этом популярной маркой остается АИ-92.
Как сообщают аналитики Telegram-канала Energy Analytics, ее стоимость искусственно удерживалась ранее, но теперь она постепенно растет в рамках перехода к рыночному ценообразованию.
Сколько прибавил бензин АИ-92 за год
Согласно данным аналитиков, в сентябре 2026 года литр АИ-92 в среднем по Казахстану стоил 247 тенге. Для сравнения:
- начало 2025 года – литр оценивался в 203 тенге;
- октябрь 2025 года – цена выросла до 234 тенге;
- начало 2026 года – действовал мораторий, который удерживал стоимость на уровне 235 тенге;
- начало октября 2026 года – 247 тенге за литр в среднем по стране.
При этом аналитики также отмечают, что в начале ноября текущего года в нескольких сетях автозаправочных станций (АЗС) Астаны литр АИ-92 уже стоил 261 тенге (ранее цена составляла 253 тенге).
Сравнение с соседними странами
Как сообщается в источнике, в соседних с Казахстаном странах бензин дороже. Так, в сентябре 2026 года литр АИ-92 в пересчете по курсу Нацбанка РК стоил в среднем:
- в России – 390 тенге;
- в Кыргызстане – 448 тенге;
- в Ташкенте (Узбекистан) – самый дешевый импортный АИ-92 на АЗС обходился в 449 тенге.
Однако эта разница в будущем может постепенно сокращаться. И связано это с механизмом ценообразования в Казахстане.
Почему бензин в Казахстане дешевый
Ранее эксперт нефтегазовой сферы объяснял, что стоимость нефти на международных рынках не влияет на цены в Казахстане: добывающие компании продают сырье на отечественные нефтеперерабатывающие заводы со скидкой и даже в убыток.
Поэтому стоимость бензина не падает, даже когда мировые цены снижаются – в Казахстане НПЗ уже получают нефть дешевле.
При этом разницу этой стоимости практически оплачивают сами казахстанцы – низкие цены на топливо финансируются из бюджета через дотации и повышенные налоги, которые платят все граждане, а не только автовладельцы.
Это означает, что постепенный переход к рыночным механизмам приведет к подорожанию топлива.
Ранее это отмечал эксперт по рынку нефти и газа Аскар Исмаилов – он озвучил три прогноза для топливной отрасли страны, и все они указывают на рост цен.
А другой эксперт предсказывал, что стоимость АИ-92 в Казахстане может вырасти до эквивалента в один доллар США.
При этом планы по общему топливному рынку со странами ЕАЭС были отложены до 2030 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2453229-na-skolko-podorozhal-benzin-ai-92-za-god-v-kazahstane/
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