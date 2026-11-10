На сколько подорожал бензин АИ-92 за год в Казахстане

АИ-92 остается самой популярной маркой бензина среди казахстанцев. Поэтому рост ее стоимости вызывает наиболее заметную реакцию. В 2026 году цена местами превысила 260 тенге. Подробнее – на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ За год бензин АИ-92 в Казахстане подорожал с 203 тенге в начале 2025 года до 247 тенге за литр к октябрю 2026 года.

В ноябре 2026 года на ряде АЗС Астаны цена АИ-92 достигла 261 тенге за литр, сообщают аналитики Telegram-канала Energy Analytics.

Рост цен связан с постепенным переходом к рыночному ценообразованию — ранее стоимость топлива искусственно удерживалась через дотации из госбюджета.

Автомобили на традиционном топливе сохраняют большинство в общей статистике автопарка страны – например, на 1 июня на бензине работали 80% транспорта, а на электрокары приходилось всего 0,5%. При этом популярной маркой остается АИ-92.

Как сообщают аналитики Telegram-канала Energy Analytics, ее стоимость искусственно удерживалась ранее, но теперь она постепенно растет в рамках перехода к рыночному ценообразованию.

Сколько прибавил бензин АИ-92 за год

Согласно данным аналитиков, в сентябре 2026 года литр АИ-92 в среднем по Казахстану стоил 247 тенге. Для сравнения:

начало 2025 года – литр оценивался в 203 тенге ;

; октябрь 2025 года – цена выросла до 234 тенге ;

; начало 2026 года – действовал мораторий, который удерживал стоимость на уровне 235 тенге ;

; начало октября 2026 года – 247 тенге за литр в среднем по стране.

Динамика роста цен на бензин АИ-92 в Казахстане. Источник: Telegram-канал Energy Analitycs

При этом аналитики также отмечают, что в начале ноября текущего года в нескольких сетях автозаправочных станций (АЗС) Астаны литр АИ-92 уже стоил 261 тенге (ранее цена составляла 253 тенге).

Сравнение с соседними странами

Как сообщается в источнике, в соседних с Казахстаном странах бензин дороже. Так, в сентябре 2026 года литр АИ-92 в пересчете по курсу Нацбанка РК стоил в среднем:

в России – 390 тенге ;

; в Кыргызстане – 448 тенге ;

; в Ташкенте (Узбекистан) – самый дешевый импортный АИ-92 на АЗС обходился в 449 тенге.

Однако эта разница в будущем может постепенно сокращаться. И связано это с механизмом ценообразования в Казахстане.

Почему бензин в Казахстане дешевый

Ранее эксперт нефтегазовой сферы объяснял, что стоимость нефти на международных рынках не влияет на цены в Казахстане: добывающие компании продают сырье на отечественные нефтеперерабатывающие заводы со скидкой и даже в убыток.

Поэтому стоимость бензина не падает, даже когда мировые цены снижаются – в Казахстане НПЗ уже получают нефть дешевле.

При этом разницу этой стоимости практически оплачивают сами казахстанцы – низкие цены на топливо финансируются из бюджета через дотации и повышенные налоги, которые платят все граждане, а не только автовладельцы.

Это означает, что постепенный переход к рыночным механизмам приведет к подорожанию топлива.

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