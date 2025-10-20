До 371 тыс. тенге в месяц: о средних доходах казахстанцев рассказали аналитики

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      До 371 тыс. тенге в месяц: о средних доходах казахстанцев рассказали аналитики

      Опубликовано:

      Женщина высыпает из кошелька монеты на фоне калькулятора
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Во втором квартале 2025 года среднедушевые номинальные доходы казахстанцев составили 236 501 тенге в месяц. Выше всего они в Алматы – 371 481 тенге. Что входит в эту сумму, узнали журналисты NUR.KZ.

      Благосостояние населения можно определить разными способами. Например, выяснить среднюю номинальную зарплату. Она во втором квартале 2025 года равна 448 620 тенге, однако такие суммы зарабатывают не все.

      Второй способ – определить среднедушевые доходы населения. По результатам выборочного опроса казахстанских семей они равны 119 879 тенге в месяц.

      Однако также есть такой показатель, как номинальные денежные доходы. Работает он также, как и среднедушевые, но берет в учет не результаты опросов, а реальные статистические и административные сведения о гражданах.

      Как сообщает Бюро национальной статистики, во втором квартале 2025 года номинальные денежные доходы населения составили 236 501 тенге в месяц. Это сразу на 10,4% выше, чем было годом ранее. Хотя из-за инфляции реальный показатель снизился на 0,8%, что говорит о том, что казахстанцы за год немного обеднели.

      Важно: этот показатель учитывает все виды доходов: зарплаты (в том числе самозанятых и скрытые), пособия, пенсии и даже алименты. Потом общую сумму делят на всех жителей страны, включая тех, кто не работает.

      Простыми словами: аналитики посчитали все деньги, которые люди получают, и поделили поровну на всех, включая безработных, детей и других граждан. В итоге получилось 236 501 тенге в месяц.

      Где в Казахстане самые высокие и низкие доходы

      В Казахстане есть свои регионы-рекордсмены по размерам номинальных доходов. Так, самые высокие были зафиксированы в Алматы – 371 481 тенге в месяц на человека. Следом идет Астана – 337 014 тенге, а замыкает тройку лидеров Атырауская область – 308 435 тенге.

      В Шымкенте номинальные денежные доходы во втором квартале 2025 года составили 153 532 тенге. А самые низкие были зафиксированы в Туркестанской области – 134 620 тенге.

      Выше, чем в среднем по республике, доходы наблюдаются в области Ұлытау (303 875 тенге), а также в Мангистауской (277 626 тенге), Павлодарской (260 191 тенге), Восточно-Казахстанской (257 159 тенге) и Карагандинской (255 692 тенге) областях.

      Среднедушевые номинальные денежные доходы населения Казахстана
      (2 квартал 2025 года)
      Регион Сумма
      Казахстан ₸236 501
      Абай ₸209 557
      Акмолинская ₸211 605
      Актюбинская ₸211 526
      Алматинская ₸175 396
      Атырауская ₸308 435
      Западно-Казахстанская ₸218 090
      Жамбылская ₸168 255
      Жетісу ₸172 063
      Карагандинская ₸255 692
      Костанайская ₸229 664
      Кызылординская ₸175 511
      Мангистауская ₸277 626
      Павлодарская ₸260 191
      Северо-Казахстанская ₸207 757
      Туркестанская ₸134 620
      Ұлытау ₸303 875
      Восточно-Казахстанская ₸257 159
      Астана ₸337 014
      Алматы ₸371 481
      Шымкент ₸153 532
      По данным Бюро национальной статистики

      Также одним из способов определить благосостояние населения может стать медианная зарплата. В 2025 году она равна 317 512 тенге. Именно столько зарабатывает казахстанец, находящийся "в центре" зарплатной сетки.

      А недавно мы рассказывали о том, кто в Казахстане получает среднюю зарплату в размере 1,3 млн тенге.

      Также ранее сообщалось о медианных зарплатах, которые предлагают работодатели в Казахстане. Суммы там зачастую не достигают и 300 тыс. тенге.

      На что хватит казахстанской средней зарплаты в США, можете узнать в нашем материале.

      О том, какие доходы фиксировались кварталом ранее, можно узнать здесь.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.