До 371 тыс. тенге в месяц: о средних доходах казахстанцев рассказали аналитики

Во втором квартале 2025 года среднедушевые номинальные доходы казахстанцев составили 236 501 тенге в месяц. Выше всего они в Алматы – 371 481 тенге. Что входит в эту сумму, узнали журналисты NUR.KZ.

Благосостояние населения можно определить разными способами. Например, выяснить среднюю номинальную зарплату. Она во втором квартале 2025 года равна 448 620 тенге, однако такие суммы зарабатывают не все.

Второй способ – определить среднедушевые доходы населения. По результатам выборочного опроса казахстанских семей они равны 119 879 тенге в месяц.

Однако также есть такой показатель, как номинальные денежные доходы. Работает он также, как и среднедушевые, но берет в учет не результаты опросов, а реальные статистические и административные сведения о гражданах.

Как сообщает Бюро национальной статистики, во втором квартале 2025 года номинальные денежные доходы населения составили 236 501 тенге в месяц. Это сразу на 10,4% выше, чем было годом ранее. Хотя из-за инфляции реальный показатель снизился на 0,8%, что говорит о том, что казахстанцы за год немного обеднели.

Важно: этот показатель учитывает все виды доходов: зарплаты (в том числе самозанятых и скрытые), пособия, пенсии и даже алименты. Потом общую сумму делят на всех жителей страны, включая тех, кто не работает.

Простыми словами: аналитики посчитали все деньги, которые люди получают, и поделили поровну на всех, включая безработных, детей и других граждан. В итоге получилось 236 501 тенге в месяц.

Где в Казахстане самые высокие и низкие доходы

В Казахстане есть свои регионы-рекордсмены по размерам номинальных доходов. Так, самые высокие были зафиксированы в Алматы – 371 481 тенге в месяц на человека. Следом идет Астана – 337 014 тенге, а замыкает тройку лидеров Атырауская область – 308 435 тенге.

В Шымкенте номинальные денежные доходы во втором квартале 2025 года составили 153 532 тенге. А самые низкие были зафиксированы в Туркестанской области – 134 620 тенге.

Выше, чем в среднем по республике, доходы наблюдаются в области Ұлытау (303 875 тенге), а также в Мангистауской (277 626 тенге), Павлодарской (260 191 тенге), Восточно-Казахстанской (257 159 тенге) и Карагандинской (255 692 тенге) областях.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения Казахстана

(2 квартал 2025 года) Регион Сумма Казахстан ₸236 501 Абай ₸209 557 Акмолинская ₸211 605 Актюбинская ₸211 526 Алматинская ₸175 396 Атырауская ₸308 435 Западно-Казахстанская ₸218 090 Жамбылская ₸168 255 Жетісу ₸172 063 Карагандинская ₸255 692 Костанайская ₸229 664 Кызылординская ₸175 511 Мангистауская ₸277 626 Павлодарская ₸260 191 Северо-Казахстанская ₸207 757 Туркестанская ₸134 620 Ұлытау ₸303 875 Восточно-Казахстанская ₸257 159 Астана ₸337 014 Алматы ₸371 481 Шымкент ₸153 532 По данным Бюро национальной статистики

Также одним из способов определить благосостояние населения может стать медианная зарплата. В 2025 году она равна 317 512 тенге. Именно столько зарабатывает казахстанец, находящийся "в центре" зарплатной сетки.

