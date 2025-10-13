Средняя зарплата 1,3 млн тенге: кто ее получает в Казахстане

Средняя зарплата в Казахстане зависит от сферы деятельности, региона, а также от уровня образования работника. Специалистам с "вышкой", как правило, платят больше. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане, согласно официальной статистике, медианная зарплата, то есть та, которая находится в центре распределения окладов работников, составляет 317 512 тенге. При этом чаще всего казахстанцы зарабатывают по 200-300 тыс. тенге или даже меньше.

Среднемесячная зарплата, согласно ежегодному исследованию Бюро национальной статистики, в котором приняли участие более 3,3 млн человек, отработавших в апреле 2025 года полный месяц, равна 410 965 тенге.

При этом можно наблюдать различия в разрезе регионов и образования. Среднемесячная зарплата у работников со средним образованием составила 289 673 тенге, с высшим – 497 563 тенге, а с послевузовским – 672 493 тенге.

Самые высокие средние зарплаты по стране были зафиксированы у мужчин с послевузовским образованием в Атырауской области – 1 303 989 тенге.

Среди женщин рекордсменами являются жительницы Мангистауской области с послевузовским образованием – 803 583 тенге в месяц.

Меньше всего получают жительницы Туркестанской области со средним образованием – 164 590 тенге в месяц. Там же были зафиксированы самые низкие зарплаты у мужчин со средним образованием – 211 326 тенге.

В среднем же мужчины по Казахстану зарабатывают 466 529 тенге в месяц, а женщины – 358 535 тенге.

Средние зарплаты мужчин и женщин в Казахстане

в зависимости от уровня образования в 2025 году Регион Пол

(М/Ж) Среднее Высшее Послевузовское Казахстан М 339 476 582 301 826 325 Ж 227 628 433 020 549 760 Абай М 313 547 482 201 802 623 Ж 211 038 370 801 497 844 Акмолинская М 317 019 505 194 709 845 Ж 215 995 403 805 382 694 Актюбинская М 343 698 493 366 577 864 Ж 212 422 359 133 408 744 Алматинская М 272 176 502 443 555 847 Ж 214 769 429 741 457 108 Атырауская М 416 233 919 439 1 303 989 Ж 240 735 516 884 691 062 ЗКО М 267 581 513 600 767 302 Ж 192 595 397 790 508 620 Жамбылская М 257 212 411 696 508 817 Ж 191 546 358 781 438 953 Жетісу М 224 460 373 690 455 038 Ж 191 583 359 505 328 654 Карагандинская М 394 545 525 665 638 837 Ж 246 903 400 517 490 376 Костанайская М 325 397 491 200 813 528 Ж 224 983 396 059 466 965 Кызылординская М 280 547 458 805 708 231 Ж 213 583 381 426 507 961 Мангистауская М 609 096 743 216 904 582 Ж 268 225 454 334 803 583 Павлодарская М 361 798 571 960 745 706 Ж 241 754 424 423 493 426 СКО М 259 948 421 138 555 057 Ж 195 008 350 387 480 406 Туркестанская М 211 326 371 876 815 092 Ж 164 590 349 991 439 736 Ұлытау М 569 555 737 684 692 222 Ж 322 372 463 957 464 185 ВКО М 344 839 571 931 551 052 Ж 243 297 421 605 658 053 Астана М 357 071 663 991 854 467 Ж 259 881 494 509 622 590 Алматы М 333 627 783 071 1 018 740 Ж 274 961 585 470 629 407 Шымкент М 255 473 391 778 586 149 Ж 188 557 345 744 417 882 По данным Бюро национальной статистики

Таким образом можно заметить, что разница в зарплатах зависит от целого ряда факторов, в том числе от региона, где работает человек и его уровня образования.

Напомним, мы писали о медианных зарплатах, которые предлагают работодатели в Казахстане. Суммы там зачастую не достигают и 300 тыс. тенге.

А ранее эксперт рассказал, на что хватит средней казахстанской зарплаты при жизни в США.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.