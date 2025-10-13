Средняя зарплата 1,3 млн тенге: кто ее получает в Казахстане
Опубликовано:
Средняя зарплата в Казахстане зависит от сферы деятельности, региона, а также от уровня образования работника. Специалистам с "вышкой", как правило, платят больше. Подробности читайте на NUR.KZ.
В Казахстане, согласно официальной статистике, медианная зарплата, то есть та, которая находится в центре распределения окладов работников, составляет 317 512 тенге. При этом чаще всего казахстанцы зарабатывают по 200-300 тыс. тенге или даже меньше.
Среднемесячная зарплата, согласно ежегодному исследованию Бюро национальной статистики, в котором приняли участие более 3,3 млн человек, отработавших в апреле 2025 года полный месяц, равна 410 965 тенге.
При этом можно наблюдать различия в разрезе регионов и образования. Среднемесячная зарплата у работников со средним образованием составила 289 673 тенге, с высшим – 497 563 тенге, а с послевузовским – 672 493 тенге.
Самые высокие средние зарплаты по стране были зафиксированы у мужчин с послевузовским образованием в Атырауской области – 1 303 989 тенге.
Среди женщин рекордсменами являются жительницы Мангистауской области с послевузовским образованием – 803 583 тенге в месяц.
Меньше всего получают жительницы Туркестанской области со средним образованием – 164 590 тенге в месяц. Там же были зафиксированы самые низкие зарплаты у мужчин со средним образованием – 211 326 тенге.
В среднем же мужчины по Казахстану зарабатывают 466 529 тенге в месяц, а женщины – 358 535 тенге.
|Средние зарплаты мужчин и женщин в Казахстане
в зависимости от уровня образования в 2025 году
|Регион
|Пол
(М/Ж)
|Среднее
|Высшее
|Послевузовское
|Казахстан
|М
|339 476
|582 301
|826 325
|Ж
|227 628
|433 020
|549 760
|Абай
|М
|313 547
|482 201
|802 623
|Ж
|211 038
|370 801
|497 844
|Акмолинская
|М
|317 019
|505 194
|709 845
|Ж
|215 995
|403 805
|382 694
|Актюбинская
|М
|343 698
|493 366
|577 864
|Ж
|212 422
|359 133
|408 744
|Алматинская
|М
|272 176
|502 443
|555 847
|Ж
|214 769
|429 741
|457 108
|Атырауская
|М
|416 233
|919 439
|1 303 989
|Ж
|240 735
|516 884
|691 062
|ЗКО
|М
|267 581
|513 600
|767 302
|Ж
|192 595
|397 790
|508 620
|Жамбылская
|М
|257 212
|411 696
|508 817
|Ж
|191 546
|358 781
|438 953
|Жетісу
|М
|224 460
|373 690
|455 038
|Ж
|191 583
|359 505
|328 654
|Карагандинская
|М
|394 545
|525 665
|638 837
|Ж
|246 903
|400 517
|490 376
|Костанайская
|М
|325 397
|491 200
|813 528
|Ж
|224 983
|396 059
|466 965
|Кызылординская
|М
|280 547
|458 805
|708 231
|Ж
|213 583
|381 426
|507 961
|Мангистауская
|М
|609 096
|743 216
|904 582
|Ж
|268 225
|454 334
|803 583
|Павлодарская
|М
|361 798
|571 960
|745 706
|Ж
|241 754
|424 423
|493 426
|СКО
|М
|259 948
|421 138
|555 057
|Ж
|195 008
|350 387
|480 406
|Туркестанская
|М
|211 326
|371 876
|815 092
|Ж
|164 590
|349 991
|439 736
|Ұлытау
|М
|569 555
|737 684
|692 222
|Ж
|322 372
|463 957
|464 185
|ВКО
|М
|344 839
|571 931
|551 052
|Ж
|243 297
|421 605
|658 053
|Астана
|М
|357 071
|663 991
|854 467
|Ж
|259 881
|494 509
|622 590
|Алматы
|М
|333 627
|783 071
|1 018 740
|Ж
|274 961
|585 470
|629 407
|Шымкент
|М
|255 473
|391 778
|586 149
|Ж
|188 557
|345 744
|417 882
|По данным Бюро национальной статистики
Таким образом можно заметить, что разница в зарплатах зависит от целого ряда факторов, в том числе от региона, где работает человек и его уровня образования.
Напомним, мы писали о медианных зарплатах, которые предлагают работодатели в Казахстане. Суммы там зачастую не достигают и 300 тыс. тенге.
А ранее эксперт рассказал, на что хватит средней казахстанской зарплаты при жизни в США.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2296587-zavisit-li-zarplata-ot-obrazovaniya-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах