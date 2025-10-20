Сколько денег тратится на поддержку тарифов на проезд в автобусах Алматы, рассказал эксперт

Тарифы общественного транспорта являются одними из чувствительных для населения. Поэтому эксперт предлагает сделать проезд бесплатным, ведь на эту сферу уже тратят 100 млрд тенге, сообщает NUR.KZ.

Эксперт считает, что этих средств достаточно для организации бесплатного проезда для всех жителей Алматы, учитывая прогнозируемые затраты на эксплуатацию 2 500 автобусов.

Ранее подобное предложение о бесплатном проезде в Астане и Алматы высказывал независимый эксперт Ерлан Каримов, аргументируя это экономической выгодой и положительным опытом Таллина.

Общественный транспорт (ОТ) является критически важным элементом городской инфраструктуры – он обеспечивает населению возможность передвигаться без необходимости покупки личного транспорта.

Однако, если система ОТ работает недостаточно эффективно, то это может создавать сложности для населения. Поэтому иногда звучат предложения о повышении тарифов, чтобы улучшить качество общественного транспорта.

Однако, как сообщает Максим Барышев, основатель группы компаний "Учет" и председатель Регионального совета НПП "Атамекен" в Алматы, учитывая расходы на поддержку доступных тарифов в мегаполисе, проезд можно было бы сделать бесплатным.

Сколько тратится на субсидирование ОТ

"В Алматы на субсидии автобусных парков в 2024 году выделили 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге, по 50 000 тенге на каждого жителя Алматы.

На эти деньги можно было организовать бесплатный проезд всем жителям", – считает эксперт.

При этом он приводит расчеты, которые обосновывают подобную возможность, так как по мнению Максима Барышева, автобусы имеют вполне прогнозируемые затраты.

Расчет. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

Так, эксперт указывает, что количество автобусов в мегаполисе составляет 2 500 единиц. При этом в месяц на каждый из них, согласно его подсчетам, было бы достаточно выделять по 3 млн тенге, включая зарплату водителю, амортизацию и затраты на топливо.

"Итого выходит 90 млрд тенге из бюджета для бесплатного проезда алматинцев", – заключает эксперт.

Следует отметить, что это не первое подобное предложение, которое прозвучало в Казахстане. Так, ранее Ерлан Каримов, другой независимый эксперт, заявил, что проезд в Астане и Алматы должен быть бесплатным.

Подобное предложение он обосновал тем, что расходы на обеспечение бесплатного проезда для жителей мегаполисов были бы компенсированы снижением тех экономических потерь, которые несут пробки.

Например, он отмечал, что Астана может терять около 2,6 млрд тенге в день из-за потерянного в пробках рабочего времени. Также эксперт указывал на положительный опыт внедрения бесплатного проезда в столице Эстонии – Таллине.

"Таллин (Эстония) стал одним из первых городов Европы, внедривших бесплатный общественный транспорт для своих жителей. Результаты показали рост числа пассажиров, снижение трафика на дорогах и улучшение экологической ситуации.

При этом город сохранил финансовую устойчивость за счет регистрации новых налогоплательщиков, которые получили официальный статус жителей, чтобы пользоваться этой услугой", – сообщал Ерлан Каримов.

К тому же, согласно мнению эксперта, бесплатный общественный транспорт мог бы положительно отразиться на экологической обстановке и качестве инфраструктуры в крупных городах страны.

Напомним, ранее в Минэнерго отреагировали на высказывание эксперта о стоимости проезда в автобусах – отмечалось, что высказанные суждения были сделаны в личном качестве, как экспертное мнение, и не отражают официальную позицию государственных органов.

В свою очередь транспортные компании указывают, что текущие тарифы не покрывают их расходы, несмотря на субсидирование со стороны государства.

