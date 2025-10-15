jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Марлен Мауленкулов
      Марлен Мауленкулов
      Редактор рубрики Финансы

      До 40% могут вырасти ставки по некоторым кредитам в Казахстане, считает экономист

      Опубликовано:

      Монеты тенге лежат стопкой на фоне графика
      Монеты. Иллюстративное фото: Valeriya/Getty Images

      Покупка авто и товаров в кредит позволяет казахстанцам обзавестись необходимыми вещами, а бизнесу – финансированием. Но повышение ставок может сделать займы недоступными. Об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • По мнению экономиста Алмаса Чукина, повышение базовой ставки Нацбанка до 18% может привести к значительному удорожанию кредитов в Казахстане.
      • Экономист прогнозирует, что ставки по ипотеке и автокредитам могут вырасти до 24-25%, а по потребительским займам - до 40%.
      • Повышение ставок может негативно повлиять на развитие бизнеса, инвестиции и покупательскую способность населения, а также привести к росту цен на товары.

      Кредиты являются необходимым инструментом в определенных случаях. Например, если товар слишком дорогой или нужны деньги для предпринимательства.

      В свою очередь автокредит – это инструмент, которым пользуется большинство казахстанцев при покупке машины. Он может быть как льготным, так и рыночным, на основе предложений банков второго уровня (БВУ).

      Как отмечает экономист Алмас Чукин в своей публикации в социальной сети Facebook, недавнее повышение базовой ставки Нацбанка до 18% может серьезно повлиять на доступность подобных инструментов для казахстанцев.

      А бизнесу это грозит снижением финансирования и может привести к повышению цен.

      Ставки кредитования вырастут

      Как сообщает экономист, при базовой ставке Нацбанка 18% вознаграждение по кредитам, которые выдают БВУ, окажутся еще выше.

      "В коммерческих банках самым качественным заемщикам будут давать по 22% на короткий срок. Населению ипотека и автомобили встанут в 24-25%, а потребка (потребительские займы – прим. ред.) уйдет под 40%.

      Так жилетку купишь, а через год костюм отдать придется. Я не представляю, как с такими ставками бизнес даст рост инвестиций, нет таких проектов", – отмечает Алмас Чукин.

      Например, негативное влияние именно на автокредиты может возникнуть из-за того, что в Казахстане сохраняется большой спрос на подобный инструмент. Так, согласно данным Казахстанского автомобильного союза, в сентябре 2025 года было продано 18 357 новых легковых и коммерческих автомобилей – это на 2,4% превышает показатели того периода 2024 года.

      При этом за январь-сентябрь объемы продаж выросли на 17,9% и достигли 161 584 единиц. То есть на рынке сохраняется большой спрос на автомобили. Однако подорожание автокредитования может снизить возможности населения по покупке машин.

      Также высокие ставки могут повлиять и на другие сферы жизни населения.

      Последствия для экономики

      Как считает экономист, из-за повышенных ставок кредитования в экономике бизнесу также придется повышать цены, чтобы получить прибыль. Но эту нагрузку может не выдержать потребитель.

      "Эти меры подавят коммерческие кредиты и развитие частного бизнеса и спрос населения.

      К сожалению, большой минус от таких "горьких лекарств" состоит в том, что механизм "самолечения" инфляции нарушается. В теории рост цен дает сигнал производству о наличии неудовлетворенного спроса и бизнес наращивает производство, баланс спроса и предложения восстанавливается, и цены стабилизируются.

      Кроме того, рост цен сам по себе подавляет спрос и таким образом инфляция, как костер, выгорает и гаснет. На практике, к сожалению, нашему бизнесмену легче и спокойнее поднять цены и переждать эти времена с повышенной маржой на существующих объемах", – отмечает экономист.

      Другими словами, в условиях повышенных ставок кредитования казахстанцы могут столкнуться с ростом цен на товары и снижением доступности необходимых займов.

      Напомним, ранее аналитик высказал мнение, что из-за высокой ставки Нацбанка у казахстанцев снизятся возможности по оформлению ипотеки в банках.

      Также в МНЭ рассказали, поднимется ли ставка по ипотеке до 30% из-за увеличения НДС.

      Дополнительно в ведомстве заявили, что рост экономики Казахстана замедлился.

