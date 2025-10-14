Поднимется ли ставка по ипотеке до 30% из-за увеличения НДС, ответили в МНЭ

На брифинге в правительстве у вице-министра МНЭ спросили, что он думает о мнении экспертов, предвещающих ставку по ипотеке до 30% из-за увеличения НДС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Во-первых, цены на недвижимость - это рынок. Вот вы говорите - ставка НДС. В ближайшие как минимум год-полтора, начиная с 2026-го года, НДС не будет являться причиной роста, потому что мы сделали переходный период.

У нас с 2001-го года нет НДС на недвижимость, но цены же растут. То есть, это рынок. Мы, когда ввели эту норму, понимали, что будет рост, поэтому сделали переходный период. И НДС будет только для тех, кто начнет строительство с 1 января 2026-го года", - заявил вице-министр нацэкономики Азамат Амрин.

Он добавил, что на строительство уйдет еще около года, поэтому фактически НДС появится в цене на квартиру в 2027-2028 годах.

"Поэтому здесь надо понимать, что НДС не будет являться причиной. А в части ставок на ипотеку - здесь тоже, я думаю, рынок сработает, рыночные условия. Потому что каждый банк будет регулировать своими ставками, и различные условия предлагать. Здесь также сработают рыночные условия", - добавил вице-министр.

В июле главой государства был подписан новый Налоговый кодекс - он вводится в действие с 1 января 2026 года.

Ранее заместитель председателя КГД Жаныбек Нуржанов рассказал, какие ставки НДС предлагаются для различных сфер экономик. А глава МНЭ рассказал, кому запрещено будет сдавать налоговую декларацию в упрощенном порядке.

Также в министерстве ответили, стоит ли ожидать новый кризис в Казахстане от повышения НДС в 2026 году.

