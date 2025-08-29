Больше половины всех авто казахстанцы покупают в кредит

Рынок автокредитов стремительно растет – шесть из десяти автомобилей в Казахстане покупаются на заемные средства. На каких условиях граждане оформляют займы, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане растет спрос на автокредиты. Например, в июле порядка 25,9 тыс. заемщиков получили займы на 261 млрд тенге.

В целом за первые полгода, как отмечает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), банки второго уровня (БВУ) выдали автокредитов на 1,2 трлн тенге – это сразу на 53% больше, чем было годом ранее.

Всего за это время в БВУ поступило 2,9 млн заявок на получение автокредитов. Одобряемость выросла до 17,6%.

Таким образом, доля автомобилей, купленных в кредит, достигла 59%. Если проще: шесть из десяти машин в Казахстане покупаются на заемные средства.

Автокредитование в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

На каких условиях казахстанцы покупают автомобили

Как отмечают аналитики, на фоне повышенного спроса на автокредиты с начала года увеличилась средняя процентная ставка по ним – в итоге она достигла 15,8%, хотя ранее опускалась до 14,6%. Впрочем, годом ранее она вообще составляла 19,7%.

Выросла и средняя сумма займа – с 6,3 млн до 6,7 млн тенге с начала года. Произошло это на фоне роста цен на автомобили в стране (на 11,1% за год). Среднемесячный платеж равен 110,7 тыс. тенге, что на 8,1% ниже прошлогоднего уровня.

Впрочем, чаще всего казахстанцы брали автокредиты на сумму от 5 до 20 млн тенге – на них пришлось 90,6% всех выдач.

Автокредитование в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Как отмечают аналитики, рынок автокредитов растет в первую очередь за счет активных маркетинговых кампаний автосалонов, запуска акционных программ, ускоренной цифровизации процедур получения займов и особого порядка расчета коэффициента долговой нагрузки.

Впрочем, несмотря на это, многие казахстанцы до сих пор ездят на старых машинах, которым больше 20 лет.

Ранее в Казахстане предложили выкупать у граждан старые авто, предлагая взамен скидки на покупку новых автомобилей и бесплатный проезд на общественном транспорте.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.